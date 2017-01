Český stát získá elektrárnu za dvanáct miliard korun. V Turecku

Po papírně ve Slovinsku, nechtěném dědictví Konsolidační banky, by mohla českému státu spadnout do klína také elektrárna v Turecku. Alespoň to tak vypadá z dosavadního vývoje kolem projektu Adularya. Na stavbu uhelné elektrárny tam půjčila státní exportní banka 11,7 miliardy korun a zatím z úvěru neviděla zpátky ani korunu.