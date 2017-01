Sedačky jen pro ženy. Aerolinky chtějí vyhrazenými místy bránit harašení

Air India se k podobnému kroku rozhodly po sérii incidentů, kdy muži obtěžovali ženy sedící vedle nich. Novinka platí od středy a v každém stroji bude nyní některá řada vyblokována pouze pro ženy, které letí samy. Za speciální místo nebudou platit nic navíc. O novém opatření informoval server The Hindu.

„Jako národní dopravce jsme odpovědní za komfort cestování pro ženy. Je hodně žen, které s námi létají samy, a my pro ně vyčleníme v každém letadle několik míst,“ řekl Meenakshi Malik z Air India.

V historii letecké dopravy jde zřejmě o první podobné opatření, evropští dopravci o něčem takovém neuvažují. Podle mluvčího ČSA Daniela Šabíka k tomu není důvod.

Kromě speciálních sedaček dostane palubní personál k dispozici například i pouta pro zklidnění některých cestujících.

Posledním krokem k takovému opatření byl prosincový incident na palubě letadla z Bombaje do New Yorku, kdy si jedna z cestujících stěžovala, že ji během letu osahával vedle ní sedící muž.

Opatření Air India se nelíbí některým indickým spotřebitelským organizacím. „Je to krok, který vede k diskriminaci podle pohlaví, firma by měla od tohoto plánu upustit,“ řekl serveru The Hindu prezident Asociace cestujících v letecké dopravě v Indii Sudhakara Reddy.

Ve veřejné dopravě ale takové rozdělení na ženské a mužské cestující úplně neobvyklé není. Například i v českých vlacích jsou speciální dámská kupé, podobně jako u jiných evropských dopravců. České dráhy si je pochvalují, mají je ve 176 vlacích.

„Jde o zajištění pocitu bezpečnosti pro ženy a dívky, které cestují samy a hlavně na okraji dne se nemusí samy v kupé cítit bezpečně. Proto je tento vyhrazený oddíl umístěný v blízkosti vlakového personálu,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Dámských kupé ale bude postupně ubývat s tím, jak dopravce postupně modernizuje vozy na velkoprostorové.