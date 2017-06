Airbnb je nebezpečné, musíme ho regulovat, říká pražský radní

„Berlín, New York, San Francisko, Londýn, Vídeň, Paříž, Amsterdam, Salzburg, Barcelona – všechna tahle města Airbnb regulovala nebo se s aplikací dohodla,“ uvedl radní. Radnice těchto měst podle něj tento fenomén pochopily mnohem dříve než Praha.

„Je to fenomén, který pokud nebude regulován, pokud nebude mít pravidla, tak je velmi nebezpečný pro každé město,“ dodal radní. Městská část nechce podle Lomeckého skončit jako skanzen, kde nebudou bydlet lidé. „Nemůžeme dopustit, aby městská část Praha 1 ztratila funkci bydlení, proto voláme po pravidlech,“ uvedl.

Poskytování ubytování v soukromí přes aplikace typu Airbnb tak podle něj musí dostat jak jasná legislativní pravidla, tak pravidla pro soužití Airbnb s nájemníky v jednotlivých domech. V centru působí v domech často sdružení vlastníků jednotek (SVJ). „Ti, co pronajímají byty, spotřebovávají daleko více služeb – výtahy, energie, vodu – a není možné, aby to platili ti ostatní obyvatelé domu, kteří jsou součástí SVJ,“ dodal starosta.

Nájmy v Praze kvůli Airbnb podražují

Platforma Airbnb navíc zdražuje i ceny klasických nájmů. „Turisté tak nepřímo šroubují i poptávku po nájemním bydlení, respektive poptávku po bytech určených na krátkodobý pronájem, a tím i ceny na úroveň západoevropských metropolí,“ uvedl Michal Šiller, obchodní ředitel developerské firmy Neocity.

V Praze 1 je nyní prostřednictvím Airbnb nabízeno 3 500 bytů z celkového počtu patnácti tisíc. Radnice přitom eviduje pouze 427 bytů, ze kterých je odváděn poplatek. V Praze 1 je přihlášeno k pobytu zhruba třicet tisíc lidí. Celkem v Praze dosahuje počet nabídek ubytování na Airbnb 11 500.

Solil upozornil také na to, že hosté ubytovaní přes aplikace sdíleného ubytování nejsou nikde evidováni. „Desítky, stovky bytů jsou zaplaveny někým, o kom vůbec nevíme, kdo je. Desítky, stovky bytů způsobují to, že ostatní nájemci nebo vlastníci bytů ztrácí vlastní investice. Ty byty se stávají neuživatelnými. To všechno stojí mimo pravidla,“ dodal Solil.

Hotelnictví se daří i s novou konkurencí

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka tento fenomén neohrožuje hotelnictví, kterému se daří. „Ten, koho ohrožuje tato služba, pokud naroste do nějakých obřích rozměrů, je spíše veřejnost a centra měst,“ dodal Stárek. Centrum města se tak vylidňuje a stává se z něj pouze turistická atrakce.

„Airbnb je dobré pro rezidenty, umožňuje jim využít jejich nemovitosti ke zvýšení příjmu v době, kdy životní náklady stále rostou. Příjmy navíc tak využijí ke splácení hypoték či k placení účtů. Umožňuje jim také zůstat v jejich domovech,“ uvedla regionální manažerka EMEA Airbnb Sofia Gkiousou. Airbnb podle ní spolupracuje s městy různými způsoby a chce, aby hostitelé platili férový podíl turistických a ubytovacích poplatků. Firma má řadu dohod například v Paříží či Amsterdamu, kde se automaticky vybírá poplatek přímo od hostů.

Počet zahraničních hostů, kteří se v Česku ubytovali prostřednictvím aplikace Airbnb, se loni meziročně zvýšil o 59 procent na 710 tisíc. Průměrná délka pobytu dosáhla tři dny. Kromě Airbnb působí na trhu například HomeAway, Vacation Rentals, Vrbo, Flipkey, HouseTrip, Wimdu, 9flats či Roomorama.