Istanbulská policie vyhodila Brity z bytu pronajatého přes Airbnb

Šestatřicetiletý Londýňan Tom Duggan popsal, jak britský pár nad ránem vzbudilo sedm policistů. „Přes hodinu nás vyslýchali a zjišťovali, proč jsme přijeli. Chtěli také důkaz, že máme právo byt užívat. Fakt jsme měli strach,“ cituje britského klienta list Independent.

„Pokoušeli se kontaktovat vlastníka bytu, ale nezvedal jim telefon. Přestože my jsme s ním během víkendu byli v pravidelném kontaktu. Nakonec nám řekli, že svůj byt pronajímal nelegálně a že z pronájmu neplatil daně,“ pokračuje Duggan.

Policie Britům nechala podepsat dokument v turečtině a vrátila jim pasy. Pak dostali deset minut na to, aby byt opustili.

„Úroveň našich služeb tímto incidentem klesla hluboko pod vysoké standardy, které jsme si stanovili. Hostům jsme se omluvili a poskytli jim podporu. S pronajímatelem jsme také ukončili spolupráci a případem se budeme dál zabývat,“ sdělil mluvčí Airbnb.

Firma, která v posledních letech zažila obrovský boom poptávky po svých službách, je pod čím dál větším tlakem městských radnic po celém světě, podle nichž její systém poškozuje vlastníky stávajících ubytovacích kapacit a trh s bydlením obecně.

To, co začalo jako půjčování bytů, se ve velké míře profesionalizovalo. Paříž, Londýn i New York uvalily na pronajímání přes platformu restrikce. Například v Londýně se takto může byt pronajímat nejdéle devadesát dní v roce.

Zvyšují se také nároky návštěvníků. „Když si dovolíte nabídnout spaní na nafukovací matraci, jste na internetu terčem útoků,“ řekla Independentu pronajímatelka Rosie Millard z Londýna.

Turecké úřady se chtějí letos v létě na pronájmy zaměřit. Dotkne se to mimo jiné Britů, kteří na pobřeží pronajímají vily.