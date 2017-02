Trik Airbnb: láká na nižší cenu, než jakou po přihlášení zaplatíte

Představte si, že si v nabídce e-shopu vyberete mobilní telefon za 5 000 korun. Poté, co se coby uživatel přihlásíte na svůj účet u obchodníka, ale jeho cena najednou záhadně vyroste na 5 200 korun. Nezmění se přitom poštovné, pojištění, zkrátka nic. Nejspíš by se vám to nelíbilo. A navíc se to nesmí.

Velmi podobnou situaci ale zažívají uživatelé, když si objednají ubytování přes společnost Airbnb, která zprostředkovává krátkodobé soukromé pronájmy. Nepřihlášeni vyplníte všechny konkrétní údaje jako termín a počet hostů. Stránka vám u daného ubytování vypočítá celkovou cenu v českých korunách i vám ukáže, co vše zahrnuje (zpravidla sestává z částky za ubytování a servisního poplatku).

Pro objednání se ale musíte přihlásit. V ten moment vám už vyskočí nová cena. Zpravidla o 2 až 3 procenta vyšší. Zatímco základní částka se nemění, o přibližně čtvrtinu vzroste servisní poplatek.

Cena za víkend v Praze tak zdraží o padesátikorunu, týden pro čtyřčlennou rodinu v Dubrovníku už je ale dražší o osm stovek a šest dní v bytě v San Francisku o 1 120 korun navíc.

Poslední příklad je zajímavý tím, že se tam po přihlášení nezvyšuje jen servisní poplatek, ale i daň z obsazenosti. Tedy obdoba českého turistického poplatku, který Airbnb do ceny promítá jen v několika městech (třeba v Praze to odmítá dělat).

Zástupci Airbnb do úterního večera na otázky iDNES.cz neodpověděli, přestože jim je redakce zaslala před týdnem. Česká externí PR manažerka Airbnb Markéta Kuprová pouze zprostředkovala e-mail od „tiskového mluvčího Airbnb pro oblast střední a východní Evropy“, ve kterém obecně vysvětluje, že firmě vznikají náklady s převodem měn.

„Pokud platíte v odlišné měně, než je měna země hostitele, účtujeme si 3% směnný poplatek z celkové sumy. Ten je použit na náklady spojené s držením částky a pokrytí kurzového rizika,“ uvádí.

Vzhledem k tomu, že třeba američtí uživatelé mají zobrazeny stejné ceny přihlášení i nepřihlášení (ať jedou kamkoli), nebude nejspíš situace univerzální. Možné je, že jsou takto zpoplatněni jen uživatelé platící menšinovými měnami.

Právníci: Vypadá to na nedovolenou praktiku

Proč navíc k tomuto zdražení v Česku (a nejspíš i dalších zemích) přichází až po přihlášení, když už předtím se ceba ukazuje v korunách, ale z Airbnb nevysvětlili vůbec.

Bez ohledu na to v tom oslovení právníci specializující se na obchodní či internetové právo vidí problém. „Popsaný příklad zřejmě naplňuje znaky tzv. online cenové diskriminace, která je bez ohledu na důvod či kritérium diskriminace v České republice zakázána zákonem o ochraně spotřebitele pod pokutou až 3 miliony korun,“ říká právnička Tereza Jandáčková z advokátní kanceláře Novalia.

Obdobně problematiku vidí i Jan Tomíšek z advokátní kanceláře Rowan Legal. „Nabízení služeb prostřednictvím webu podnikatele za cenu, která je pro nepřihlášené uživatelé nižší než cena pro uživatele přihlášené, s tím, že bez přihlášení není možné vůbec nabídku přijmout a reálně tak lze službu využít jen za cenu vyšší, je dle našeho názoru možné považovat za nekalosoutěžní jednání ve formě klamavé reklamy,“ říká.

Dodává, že zároveň se může jednat o nekalou obchodní praktiku podle zákona o ochraně spotřebitele, za kterou hrozí pokuta až 5 milionů korun.

ČOI se na praktiku podívá

Stejný názor na věc má i ředitel české Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. „Internetový obchod nemůže nabízet zboží za cenu, za kterou jej pak není možné zakoupit,“ přirovnává Vetyška situaci ke klasickým e-shopům.

Tak jako pro oslovené právníky či experty byla situace nová i pro Českou obchodní inspekci (ČOI). Tedy pro orgán, který na tento druh problémů dohlíží a případně za přečiny uděluje sankce.

„V obecné rovině mohu sdělit, že informace o ceně je jedna z nejdůležitějších pro spotřebitele, má být úplná a konzistentní v každém kroku objednávky,“ říká mluvčí ČOI a dodává, že „podnět je důvodem k prošetření ze strany České obchodní inspekce“.