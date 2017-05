Proč Sobotka odmítl zkušenou úřednici? V Rozstřelu odpoví Schillerová

„Nemohu souhlasit s tím, aby po odvolání Andreje Babiše z pozice ministra financí zastávala tuto funkci jeho dosavadní náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová,“ uvedl v pondělí premiér Bohuslav Sobotka. Jedním z důvodů je podle něj pomalý přístup ministerstva financí a daňové správy ke kontrolám firem, které emitovaly korunové dluhopisy.

Státní úřednice Sobotkova slova ale odmítá. „Odmítám, že bych jakýmkoli způsobem brzdila kontrolu korunových dluhopisů,“ uvedla náměstkyně. Schillerová má také mít blízko k osobě Andreje Babiše.

Proč přesně a co se na ministerstvu děje přijde Schillerová říct do úterního Rozstřelu, který odvysíláme ve 12:30. Dotazy na Alenu Schillerovou mohou čtenáři iDNES.cz pokládat do úterních 11:30.

Schillerová pracuje ve službách státu jž 26 let. Sobotkova stopka ji proto překvapila. Sama uvedla, že se cítí jako dobrá nominantka již z toho důvodu, že prostředí úřadu dobře zná a byla by tak prakticky okamžitě schopna pokračovat v rozdělané práci ministra Babiše.

Jak ministerstvo financí funguje a jak se za dob jejího náměstkování změnil výběr daní, který má na starosti? I na to se zeptáme v úterním Rozstřelu. Shillerová pohovoří i o elektronické evidenci tržeb nebo chystané účtenkové loterii.