Trumpův nový kandidát může v Senátu narazit, tíží ho sexuální skandál

Epstein byl souzen za sjednávání a využívání sexuálních služeb od nezletilých dívek, přičemž nejmladší bylo jen čtrnáct let. Zapojen měl být do pořádání orgií na soukromém ostrově a v letadle Lolita Express, na jehož palubu zval významné osobnosti, mimo jiné i bývalého prezidenta Billa Clintona.

V roce 2008 byl po přiznání viny v jediném případě placeného sexu s nezletilou odsouzen ke třiceti měsícům za mřížemi, z čehož si odseděl třináct. Zbytek trestu strávil v domácím vězení, což některé oběti a jejich rodiny pochopitelně pobouřilo.

Zmírnění Epsteinova trestu přitom mělo být výsledkem zákulisních jednání a mimosoudních vyrovnání. Roli tehdy sehrál právě Acosta, který jako okresní federální prokurátor nepodal na Epsteina federální obvinění. Tím mu zřejmě pomohl výrazně zmírnit trest, neboť federální zákony mají na sex s nezletilými mnohem přísnější metr - trestní sazby začínají na deseti letech vězení.

Epstein, přítel Donalda Trumpa

Pikantní na tom je, že mezi Epsteinovi dlouholeté známé patří sám prezident Donald Trump, upozorňuje server Politico. „Znám Jeffa patnáct let, je to úžasný chlap. Je s ním legrace a líbí se mu krásné ženy, stejně jako mě. Některé z nich jsou hodně mladé. Není pochyb o tom, že Jeff si svůj život užívá,“ řekl Trump v roce 2002 listu New York Magazine.

Acosta nyní usiluje o pozici ministra práce v Trumpově vládě. Původní kandidát Andrew Puzder se totiž nominace předčasně vzdal. Americká média informovala, že o Puzderovo stažení požádali Bílý dům republikánští senátoři, kteří nesehnali dostatek hlasů pro jeho prosazení.

Osmačtyřicetiletý Acosta je jediným synem kubánských imigrantů. Narodil se v Miami a studoval ekonomii a práva na Harvardu. V minulosti působil jako člen Národní rady pro pracovní vztahy, což je vládní agentura, která se věnuje ochraně práv zaměstnanců.