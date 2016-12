Vyplatí se počkat na povánoční výprodeje? Zlevní alkohol i elektronika

Sklenka vína na přípitek a jedna až dvě plzně po jídle. To většině lidí ke štědrovečerní večeři stačí – alespoň co se alkoholu týče. Jinak je tomu při silvestrovském veselí, kdy spotřeba opojných nápojů výrazně roste.

Platí však, že i přes letošní zákaz prodeje o svátcích se nevyplatí na oslavu příchodu nového roku předzásobit, ale počkat s nákupem až na dobu po Vánocích. Alkohol je totiž jednou z položek, které se s blížícím se koncem roku zlevňují.

Výrazné slevy na alkohol lze zaznamenat i v průběhu roku a většinu nápojů jde sehnat levněji v jiných měsících. Právě ke konci roku je však patrný trend, kdy začíná zlevňovat většina značek současně. „Alkohol, brambůrky a saláty jsou v akci po celý rok, v tomto období má ale zákazník mnohem větší výběr zboží ve slevě,“ uvádí Zuzana Štěpánková z portálu Akcniceny.cz, který monitoruje slevové akce obchodníků.

Třeba Bohemia Sekt lze v tuto chvíli sehnat nejlevněji za 89,90 koruny. Ještě v listopadu to bylo o deset, v říjnu dokonce o dvacet korun více. Loni šlo vysledovat stejný vývoj, kdy se za stejné období nejnižší cena propadla ze 119,90 až na 84,90 v samém závěru roku.

Ta samé platí pro Pilsner Urquell, který stál letos v prosinci nejméně 17,90 koruny. Za stejnou cenu bylo možné půllitrovou lahev pořídit i v říjnu, oproti listopadu však jde o propad o více než dvě koruny. Loni se cena snižovala postupně, v prosinci skončila na 15,90 koruny.

Z pravidla se letos vymkl tuzemák, který zatím zlevnil jen na 109,90 koruny. Tesco však už avizovalo, že od 24. prosince půjde s cenou o pět korun dolů, a je pravděpodobné, že se podobně zachovají i další prodejci. Zdaleka ne všichni totiž už zveřejnili své „povánoční“ letáky.

Navíc i loni došlo k citelnému zlevnění tuzemáku v samém závěru roku a podle statistik společnosti Nielsen jde o produkt, který se v akcích ocitá vůbec nejčastěji ze všech potravinářských kategorií. „Mezi nejpromovanější potravinářské kategorie patří hořké bylinné likéry, tuzemák a rum, kde se ve slevě prodá více než 70 procent,“ říká Mária Hukelová z Nielsenu.

Ve slevě se prodá polovina zboží

Zboží v akcích celkově prudce přibývá. Podle dat Nielsenu zlevněné produkty tvoří až polovinu tržeb z prodeje rychloobrátkového zboží. Ještě v roce 2009 to bylo jen 35 procent. Nejvíce slev bývá právě kolem svátků. „Nejvýraznější je to o Velikonocích a Vánocích, kdy narůstá podíl tržeb realizovaných díky slevám na 55 až 59 procent, zatímco v průběhu roku je to mezi 45 a 50 procenty,“ dodává Hukelová.

V týdnech před Štědrým večerem je možné sehnat za nejnižší ceny v roce třeba suroviny na pečení, jako je cukr, těsto nebo hera, ale také majonézu.

Po vánoční hostině se nabídka obchodníků změní. V akcích se ve větší míře začne objevovat nepotravinářské zboží. „Do slev zařadíme především nepotravinářské sezonní zboží, jako jsou oblečení a doplňky, vybrané hračky, elektronika, domácí spotřebiče či sportovní vybavení a vánoční dekorace,“ říká mluvčí hypermarketů Globus Petra Hobíková.

Na akce se chystají také prodejci elektroniky. Řetězec Datart potřebuje podle mluvčí Ivy Pavlouskové vyprázdnit sklady pro novinky, a zboží neprodané v předvánočním čase nabídne proto až o 70 procent levněji. Podle Ladislava Pospíšila z Expert Elektro bude možné levně sehnat mimo jiné třeba příslušenství k mobilním telefonům a další technice. „O příslušenství je po Štědrém dnu každoročně velký zájem, právě smartphony lidé totiž velmi často najdou pod vánočním stromečkem,“ vysvětluje Pospíšil.

Právník časopisu dTest Lukáš Zelený však radí obezřetnost. Obchodníci podle něj povánoční nákupy často zneužívají. Jako zlevněné označují zboží, jehož cena se vůbec nezměnila nebo které jen přechodně prudce zdražili, aby ho pak „zlevnili“ na původní cenu. Klasickým trikem je avizování mimořádně vysokých slev, přičemž před číslem je miniaturním písmem napsáno slůvko „až“. Neplatí také, že zboží v akci není v záruce.