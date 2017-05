Z regálů drogerie DM zmizí kvůli rodinnému sporu biopotraviny Alnatura

Obiloviny, těstoviny, müsli, pomazánky a další ekologické produkty se zelenočerným logem na obalu z regálů „déemka“ postupně mizí již delší dobu. Rehn však počítá s tím, že v nejbližší době stáhne DM z prodeje i poslední dvacítku výrobků.



„Zbývá tam maximálně dvacet produktů Alnatura. Myslím, že to směřuje k úplnému vylistování,“ řekl Rehn listu Mannheimer Morgen. Alnatura má přitom v nabídce kolem 1 200 položek.

Podle Jiřího Peroutky, manažera komunikace DM v Česku, se to týká i tuzemských prodejen. Peroutka to zdůvodňuje tím, že se drogerie chce soustředit na vlastní privátní značku dmBio. V regálech tak potřebuje více místa. „Toto rozšíření je realizováno na úkor značky Alnatura, kterou v současné době od tohoto dodavatele dále neodebíráme,“ prohlásil Peroutka.

Spolupráce obou firem přitom úspěšně fungovala od osmdesátých let. Podle serveru magazínu Spiegel to byl právě Werner, kdo Rehnovi doporučil zaměřit se na výrobu tehdy nedostatkových biopotravin. Sázka na bio se ukázala být správná a profitovaly z ní obě strany. Díky vzájemné spolupráci měla Alnatura zajištěný odbyt a drogerie spolehlivého dodavatele.

Právě bioprodukty do značné míry určují i image řetězce. V Česku sice není poptávka po ekologických výrobcích nijak vysoká, v Německu však podle společnosti GfK mají už více než pětiprocentní podíl na celkovém trhu s potravinami a jde o lukrativní miliardový byznys.

Zlom přišel pravděpodobně před třemi lety, údajně kvůli neshodě na novém kontraktu. DM zareagovalo právě vytvořením vlastní řady bioproduktů, které postupně začaly v prodejnách nahrazovat výrobky Alnatura.

Místo DM Billa a internet

I když konec značky v řetězci znamená podle Rehna velkou ztrátu, společnosti se podařilo najít jiné odběratele. V Česku jejich výrobky od loňského podzimu nabízí například Billa. Nemalou část zajišťuje internetový prodej a také vlastní značkové prodejny, které po vypuknutí sporu začaly rychle přibývat. Růst tržeb kvůli výpadku klíčového zákazníka společnosti sice zpomalil, ale nezačal klesat.

V současnosti vedou obě firmy proti sobě dva soudní spory. V prvním jde o starou smlouvu z osmdesátých let, která DM dává spolurozhodovací pravomoc při výběru obchodních partnerů.

Ta podle Rehna přestala platit poté, co DM začal jeho výrobky vyřazovat z regálů. Ke konci minulého roku mu dal soud v Darmstadtu za pravdu. Řetězec se však odvolal, a tak zatím nemusí platit ani 2,3 milionu eur, které si jednostranně strhl z faktur.

Mnohem důležitější je však druhý proces. V něm si Werner spolu s dalším obchodníkem Wolfgangem Gutberletem nárokuje samotnou značku Alnatura. Argumentují tím, že pouze díky DM Alnatura vyrostla do dnešní velikosti.

Právě značka je přitom nejdůležitější částí firmy a pokud by ji mohlo používat i DM, znamenalo by to pravděpodobně konec. Také v tomto případě však soud první instance rozhodl ve prospěch Rehna.