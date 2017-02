Alphabet obvinil Uber ze špionáže a chamtivosti. Válčí o samořízená auta

Jádro sporu se vztahuje ke konci roku 2015, kdy Levandowski po letech práce pro společnost Google, nyní součást Alphabetu, z firmy Waymo odešel a založil start-up Otto. Tento podnik se zaměřuje na vývoj technologie automatického řízení kamionů. Uber firmu Otto před rokem koupil za 680 milionů dolarů (17,4 miliardy korun) a Levandowski teď v této firmě vede tým pro vývoj samořízených automobilů.

Nyní se tak jen prohloubí nepřátelství dvou kdysi spřátelených firem. Google do Uberu v minulosti investoval 258 milionů dolarů, ale jeho kartografická součást Waze dnes nabízí stejnou službu sdílení automobilů jako Uber, který by tak mohl přijít o zákazníky.

Z krádeže obchodního tajemství firma Waymo obvinila i další bývalé zaměstnance Googlu, kteří přešli do start-upu Otto. Waymo tvrdí, že Levandowski a ostatní bývalí zaměstnanci Googlu by bez jejího know-how nebyli s to vytvořit technologii pro Otto, z níž nyní profituje Uber. Žádá proto, aby soud Uberu zakázal využívat jeho technologii v samořízených vozech, a požaduje také odškodnění za porušení práva.

Oblast automatického řízení automobilů je nyní v popředí zájmu celého automobilového průmyslu. Na špici jsou nyní právě firmy Waymo a Uber, zatímco renomované automobilky jako je Ford, Toyota nebo General Motors se je snaží se značným odstupem následovat.