Amazon v USA experimentuje s pracovní dobou. Týden má třicet hodin

Jeden z největších internetových obchodů na světě chce podle oficiálního sdělení vytvořit pracovní prostředí s nižší zátěží, které však stále bude umožňovat plnohodnotný kariérní rozvoj.

„Tato iniciativa se rozvíjí v rámci programu diverzifikace v Amazonu a s vědomím, že tradiční harmonogram nemusí vyhovovat všem,“ citoval list The Washington Post vyjádření firmy. Tento deník, ale zároveň také společnost Amazon vlastní jeden z nejbohatších lidí planety Jeff Bezos.

Pouze na třicet hodin týdně dochází do práce několik desítek zaměstnanců s částečným úvazkem, kteří jsou rozděleni do několika týmů. Každý z nich má rozmanitou hierarchii od dělníků po manažery. Všichni se těší stejným benefitům jako běžní zaměstnanci, nicméně mzda je poměrně zkrácena na tři čtvrtiny obvyklého výdělku.

Zvláštností je i pracovní doba. Skládá se ze dvou částí. Ta pevná je od pondělí do čtvrtka od 10 do 14 hodin. Zbytek tvoří flexibilní doba, kterou si zaměstnanci vyberou.

Pilotní program je poměrně malý, týmy pracují na technologických produktech v rámci oddělení lidských zdrojů. Rekrutovat lidi na tyto pozice plánuje Amazon také zvenčí.

Firma zároveň uvedla, že neplánuje 30hodinový pracovní týden zavést v celé firmě.

Náprava reputace?

Zkrácený pracovní týden společnost testuje zhruba rok poté, co čelila kritice v reportáži listu The New York Times. Ten zmínil, že lidé ve firmě, která ve světě včetně ČR buduje obří logistická centra, musí pracovat až 80 hodin týdně a zřídkakdy si mohou vybrat dovolenou. Amazon to popíral.

Podle profesorky na kolumbijské obchodní škole Rity McGrathové byl článek NYT „obrovskou ranou z hlediska atraktivity zaměstnavatele“.

Nový program dává do souvislosti s lákáním nových talentů. „Amazon vytváří neustálý tlak a snaží se prosazovat nové věci. Často selhávají, ale stále jim to stojí za to, aby zůstali inovativní,“ uvedla.

Mnoho společností, například Deloitte či KPMG umožňuje pracovat čtyři dny v týdnu, ale v součtu stále standardních 40 hodin.