Nový spoj American Airlines propojí Filadelfii s Prahou a Budapeští

Jedná se o druhou přímou linku do Spojených států a čtvrtou na severoamerický kontinent. V současné době se z Prahy létá do do New Yorku a do kanadského Montrealu a Toronta.

Nových pravidelných spojů z Prahy nebo Budapešti do Filadelfie a zpátky se cestující dočkají 4. května 2018. Ve Filadelfii budou moci přestoupit na linky do dalších 160 destinací v USA, Kanadě, Karibiku nebo Latinské Americe. Transatlantické lety, které bude zajišťovat Boeing 767-300, budou sezónní od 4. května do 27. října.

Letenky začne prodávat společnost Student Agency s předstihem už 21. srpna letošního roku. Cena by se mohla pohybovat okolo 12 tisíc korun. „Aktuální cena přímého spojení Prahy a USA, konkrétně s New Yorkem, je 11 960 korun, cesta do Filadelfie nyní stojí, s přestupem v Londýně, okolo 16 tisíc korun. Očekáváme, že cena přímého spojení nebude vyšší - mohla by se přiblížit právě ceně letenky do New Yorku,“ říká ředitelka prodeje letenek od Student Agency Věra Janičinová.

Podle statistik Philadelphie Convention & Visitors Bureau přiletělo do Filadelfie v roce 2015 více než 16 tisíc turistů z České republiky, Maďarska i Švýcarska. Očekává se, že do roku 2020 se toto číslo zvýší o 4,9 procenta. „Cestování do Evropy v letní sezóně je velmi populární,“ říká americký viceprezident pro plánování letů Vasu Raja. „Nové lety pohodlně spojí zákazníky dvou velmi důležitých center - Chicaga a Filadelfie s oblíbenými turistickými destinacemi v Evropě,“ dodává.