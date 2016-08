USA lákají podnikavé mozky z ciziny, dostanou startupovou kartu

Spojené státy byly vždy zemí imigrantů a tento status si, zdá se, hodlají ponechat i za vyhrocené předvolební kampaně, při které republikánský kandidát Donald Trump hovoří o deportaci milionů lidí za hranice.

Žadatelé o vstup do země by na základě nového nařízení mohli získat povolení k pobytu až na pět let, napsal americký deník The New York Times.

Návrh, který nevyžaduje schválení Kongresu, by imigračním úřadům udělil pravomoc rozhodovat o imigrantech podle individuálních kritérií. Podmínkou k vyplnění žádosti je mimo jiné významný podíl v některé americké společnosti, která není starší než tři roky. O konkrétním typu podnikání návrh nehovoří, jeho znění však nahrává zejména technologickým startupistům mířícím do Silicon Valley.

Podnikatel žádající o kartu musí míst zajištěnou investici v objemu nejméně 350 tisíc dolarů (asi 8,5 milionu korun) od amerického občana. Pro získání povolení k pobytu případně postačí i vládní grant v objemu 100 tisíc dolarů, uvedl list The Washington Post.

„Je to velký krok správným směrem,“ řekl deníku New York Times Patrick Collison z Irska, který v San Franciscu šéfuje společnosti na zpracování plateb Stripe. „Myslím, že návrh bude mít zásadní dopad na podnikání a potenciálně celou ekonomiku,“ dodal.

Start-upy jsou imigrantů blízké

Nedávno zveřejněná studie Národního ústavu pro americkou politiku totiž uvádí, že více než polovina amerických technologických start-upů o hodnotě větší než miliarda dolarů má minimálně jednoho zakladatele, který se narodil mimo Spojené státy.

Páteční návrh v podstatě obchází proces žádostí o víza a dočasně umožňuje federálnímu Úřadu pro národní bezpečnost přijímat imigranty, kteří pro zemi představují „významný společenský přínos.“

Podle úřadu země takto ročně přijme kolem 3 000 podnikatelů. Úřad také uvedl, že 151 stránek dlouhý návrh bude nyní 45 dní předmětem veřejné debaty. Finální verze by mohla začít platit už příští rok.

Předložený návrh je chápán jako jeden z kroků Obamovy administrativy jak rozšířit americká imigrační pravidla bez souhlasu Kongresu. Americký prezident v minulosti kritizoval politiky za neochotu přijímat do země zahraniční podnikatele, kteří v USA zakládají nové firmy a vytvářejí pracovní místa.