Už nebudeme vyhazovat lidi z letadel, slibují americké aerolinky

Šéf Airlines for America (A4A) Nicholas Calio na konferenci v Miami uvedl, že incident United (psali jsme zde) vedl k tomu, že všichni dopravci prověřili své postupy, co dělat v situaci, kdy je prodaných letenek více. „Samozřejmě celý obor lituje toho, co se stalo. Byla to velká chyba. Všichni naši členové teď prověřují svá pravidla pro takové přístupy,“ dodal Calio.



Členy A4A jsou Alaska Airlines, American Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines, Delta Air Lines a United Airlines. Někteří dopravci už potvrdili, že úplně skoncují s politikou prodeje více míst, než je kapacita letadla, například Southwest Airlines.

Dopravci se zavázali, že v případě, že cestující už nastoupí do letadla, nebude nikdy vyhozen, i kdyby se objevili cestující se zaměstnaneckou letenkou. Calio přiznal, že i když šlo o ojedinělý incident, celý letecký obor ve Spojených státech utrpěl velké ztráty na své pověsti.

Problém s vyhozenými lidmi z paluby letadla mají ale i jiní dopravci. Server Airlive informoval o případu čtyřčlenné rodiny, která musela opustit palubu letadla společnosti Delta. Delta se za situaci omluvila.

Problém s překnihovanými lety má řešit i Kongres, aerolinky ale tvrdí, že další regulace není potřeba, protože mezi dopravci je silná konkurence a o zákazníky bojují především svými službami. Někteří dopravci ale své služby ještě zhorší: American Airlines například oznámily, že v nových letadlech Boeing 737 MAX budou mít menší rozteč mezi sedačkami, aby se do nich vešlo více cestujících.