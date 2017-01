Americké neziskovky žalují Coca-Colu. Mlží prý o škodlivosti nápojů

Žalobu na největšího světového výrobce nealkoholických nápojů podalo Centrum pro vědu ve veřejném zájmu, poskytující výživové poradenství a právní služby spolu s neziskovou společností Praxis Project. Žalobu ve středu přijal federální soud v Oaklandu v americké Kalifornii.



Coca-Colu a Americkou asociaci výrobců nápojů (ABA) obvinili z klamání zákazníků včetně dětí, protože prý zlehčují vliv konzumace slazených nápojů na zdraví a souvislosti se vznikem kardiovaskulárních chorob, diabetu či obezity. Organizace přirovnaly postoj Coca-Coly k praktikám, které v minulosti využíval tabákový průmysl.

„Od roku 1950 do pozdních devadesátých let byl tabákový průmysl zapojen do dezinformační kampaně, která měla zpochybnit vědecké studie, prokazující souvislost kouření se vznikem rakoviny a dalších nemocí,“ uvedla v žalobě Maia Katzová, vedoucí oddělení sporů Centra pro vědu.

Neziskovky usilují o to, aby obě žalované strany zastavili „klamavou reklamu“ na slazené nápoje a zveřejnili studie o jejich vlivu na zdraví člověka.

Coca-Cola žalobu považuje za právně i věcně bezpředmětnou. „Naše zákazníky i jejich zdraví bereme velmi vážně a jsme na cestě k tomu, abychom se stali věrohodnějším a vstřícnějším partnerem, který jim bude pomáhat řídit jejich spotřebu cukru,“ uvedl mluvčí společnosti Kent Landers. Americká asociace výrobců nápojů považuje žalobu za nepodloženou.

Podle deníku The Independent může však do základů otřást celým průmyslovým odvětvím výroby nealkoholických nápojů a společnost může čelit restrikcím, případně dodatečnému zdanění slazených nápojů, o kterém se čím dál více ve světě mluví.

Americká města v boji proti sladkému

Zdanění sladkých nápojů je horkým tématem ve Velké Británii. V praxi už daň zavedla Francie, Mexiko a Maďarsko. Vlna se ale přelévá i do USA. Daň na sladké už představila i americká města San Francisco a Chicago, odvolávají se přitom právě na nepřiměřený vliv těchto nápojů na zdraví obyvatel.

Neziskové organizaci Praxis vadí zejména reklama zaměřená na děti. „Stejně jako tabákový průmysl, potřebuje Coca-Cola doplnit do svých řad zákazníky z řad mladých lidí,“ uvedla organizace v žalobě.

Jak zmínila agentura Bloomberg s odkazem na magazín Beverage-Digest, spotřeba sycených nápojů v USA loni klesla na třicetileté dno. Výrobci nicméně pod tlakem okolností postupně mění kurz. Coca-Cola a největší konkurenti PepsiCo a Dr Pepper Snapple Group se zavázali ke snižování kalorií v nápojích v reakci na rostoucí regulace i měnící se požadavky spotřebitelů.

