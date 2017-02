Babiš: Já své příjmy ukázal, teď ať se svléknou ostatní

V úterý vás premiér vyzval, abyste objasnil své příjmy z minulých let. Můžete shrnout, kolik jste tedy vydělal?

Jako zaměstnanec Agrofertu jsem v letech 1993 až 2015 měl zdanitelné příjmy 1,863 miliardy korun hrubého. Z toho jsem zaplatil 310 milionů daň z příjmů a pojistné 27 milionů korun. Po zdanění mi zůstalo 1,526 miliardy čistého.

V letech 2013 a 2014 jste nakoupil za 1,48 miliardy korun dluhopisy Agrofertu. Vaše čisté příjmy v roce 2015 byly tedy 1,526 miliardy. Ty dluhopisy skoro za miliardu a půl jste však kupoval o dva roky dřív. Takto to vypadá, že jste na to opravdu nemohl mít. To je rozpor, který máte vysvětlit.

Už jsem to říkal několikrát, visí to na internetu. Pan premiér jako bývalý ministr financí by měl vědět, že jsou příjmy, které se zdaňují, a příjmy, které jsou osvobozené od daní. A na ně se mě při rozhovorech novináři neptali. Já jsem měl v té době ještě dalších 1,005 miliardy příjmů osvobozených od daně, které se Finanční správě ani nehlásí.

Kauza dluhopisů Ministr financí Andrej Babiš (majitel holdingu Agrofert, kam patří i vydavatelství MAFRA, a. s., a tedy i server iDNES.cz) vzbudil podezření hned dvakrát: když nakoupil dluhopisy vlastní firmy, jejichž výnos 90 milionů ročně nemusí danit, a když se počátkem ledna pochlubil výší svých příjmů, která neseděla s cenou zaplacenou za dluhopisy.

Proč jste to neřekl hned, když se vás novináři poprvé ptali, kde jste vzal peníze na dluhopisy? Tehdy jste mluvil jen o těch příjmech z Agrofertu.

Novináři z Hospodářských novin se mě ptali, kde jsem vzal peníze na dluhopisy. A protože jsem nikdy peníze nepočítal, tak jsem zavolal paní, která drží moje peníze, a zeptal jsem se jí na své hrubé příjmy. Jelikož ta částka – 1,5 miliardy čistého z Agrofertu – bylo víc než cena nakoupených dluhopisů, nepozastavil jsem se nad tím. Pro mě to tím skončilo.

Při pohledu zvenčí to vypadá opravdu divně a není divu, že to v médiích (první na rozpor upozornil internetový server Echo24) spustilo lavinu podezření.

Takže jsem se pak znovu obrátil na paní, která se stará o moje peníze, s dotazem, jestli jsem měl nějaké jiné příjmy. A dozvěděl jsem se, že jsem měl těch dalších 1,005 miliardy příjmů osvobozených od daně. Celkové čisté příjmy v těch letech (1993 až 2015, pozn. red.) byly tedy 2,531 miliardy. Navíc jsem před rokem 1993 podnikal, pracoval v zahraničí a měl další příjmy. Dluhopisy byly vydané v roce 2012, neměl jsem ani tušení, kdy jsem za ně platil. Těmi penězi nedisponuji, to dělá paní, která se stará o moje peníze. Jsem první ministr, který prosadil povinnosti oznamovat Finanční správě i příjmy osvobozené od daně – platí to od 1. 1. 2016.

Rád bych teď vyzval všechny předsedy politických stran, hlavně pana premiéra, aby také ukázali své majetky a příjmy od roku 1993 a kolik zaplatili na daních. A také aby spolu se mnou zbavili daňovou správu mlčenlivosti o svých přiznaných příjmech. Občané by to měli vědět, o mých příjmech vědí z mých prohlášení.

Ale zatím se veřejnost má možnost seznámit jen s vašimi příjmy za roky 2013 až 2015, které jsou povinně uloženy ve Sněmovně, a ohledně předchozích příjmů a majetku se musí spolehnout na to, co jste sám uvedl. Vaše přiznané příjmy zná nicméně Finanční správa. Zbavíte ji tedy mlčenlivosti ve věci vašich vlastních příjmů?

Jen když to udělají spolu se mnou všichni ostatní šéfové stran.

Nenecháte si alespoň příjmy prověřit nezávislým auditorem? Audit byste mohl zveřejnit, to už bude jen na vás.

Mohu si najmout nezávislou auditorskou firmu, někoho z velké čtyřky (patří do ní nadnárodní poradenské společnosti KPMG, Deloitte, EY, PwC – pozn. red.).

Udělal jste už nějaké kroky k výběru auditora, nebo je to zatím jen plán? Udělám to co nejdřív. Už jsem požádal své lidi, aby začali komunikovat s auditory. Ale jsme v situaci, kdy na mne platí jiný metr než na ostatní. Od příštího volebního období podle nového zákona „Lex Babiš“ budou muset všichni politici přiznávat, jaký měli majetek a veškeré příjmy před vstupem do politiky. Když v roce 2013 přišlo do Sněmovny naše hnutí ANO, byli jsme jediní poslanci, kdo to takto udělal. (Babiš tehdy uvedl dvě desítky nemovitostí a tři firmy, které vlastnil. Další informace o svém ostatním tehdejším majetku, jako jsou zůstatky na účtech, úspory, cenné papíry apod., vložil do advokátní úschovy, kde mají být zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení v případě podezření z trestného činu, pozn. red.). Všichni ostatní politici zveřejňují jen příjmy za roky, které strávili ve Sněmovně.

Vraťme se k dluhopisům Agrofertu. Šlo o takzvané korunové dluhopisy, fakticky osvobozené od daně z příjmu, což je sice nezvyklé, ale umožňoval to zákon. V roce 2012 Agrofert vydal těchto dluhopisů za tři miliardy, mají splatnost 10 let a úrok 6 procent. Vy jste jich skoupil polovinu. Kdo skoupil ten zbytek?

Já jsem byl jediný. Zbytek se neprodal. Ale ono se stále zapomíná, že tím, kdo spustil v roce 2011 vlnu korunových dluhopisů bez daně, byl tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek, který přišel se svými emisemi spořicích státních dluhopisů pro občany. Celkem bylo v české ekonomice vydáno korunových dluhopisů za 177 miliard. Z tohoto objemu vydal stát dluhopisy za 65 miliard, další vydaly firmy. Kalouskovy spořicí dluhopisy si koupilo 67 tisíc Čechů. Proč by nemohl mít dluhopisy Babiš?

Každý rok musí politici do Sněmovny dávat čestné prohlášení o svých příjmech za daný rok. Kolik to bude u vás za rok 2016? Příjmy z Agrofertu už nemáte, tam jste v lednu 2014 složil manažerské funkce. Díky dluhopisům si však ze své firmy vybíráte každoročně asi 90 milionů korun, které nedaníte.

To nevím, moje daňové přiznání za loňský rok zatím není hotové. Z dluhopisů budu mít zřejmě stejný příjem jako v předchozích letech.

Pokud můžete své příjmy doložit a když je osvobození od daně u korunových dluhopisů legální, proč jste na dotazy ohledně vašich příjmů reagoval tak nedůtklivě? Proč napadáte novináře, kteří o tom píší?

Pořad Reportéři ČT (v pondělí odvysílal o Babišovi reportáž, pozn. red.) manipuluje, zkresluje informace a účelově točí proti mně, vytváří jednostranný dojem. Od voleb už o mně natočili 20 dílů. O panu Kalouskovi točili jen jedenáct dílů od roku 2004, z toho jen dva díly byly kontroverzní. O panu Topolánkovi dělali pět dílů od roku 2004. Když mě reportérka posledního pořadu o mých příjmech oslovila, bylo zřejmé, že vůbec neví, na co se ptá. Četla otázky z papíru. Nedovedla mi vysvětlit, na co se vůbec ptá. Po jejím odchodu přišel další štáb České televize z pořadu 168 hodin a řešili to znovu. Jejich reportáž byla z osmdesáti procent negativní, vystupovali tam v podstatě výhradně lidé, kteří mě nemusí. Nedivte se, že jsem reagoval, jak jsem reagoval.

Je zřejmé, proč se o vás média zajímají víc než o jiné politiky – žádný miliardář s takovým střetem zájmů předtím do politiky nevstoupil.

Řekněte mi, kde jsem zneužil svou funkci?! Nerozhoduji o dotacích, o daňových pobídkách rozhoduje agentura CzechInvest, ne já. Nikdy jsem žádnou daň nikomu neodpustil. A to jsem chtěl prosadit odpuštění daně českým lodníkům v Nizozemsku (kvůli opomenutí v legislativě jim hrozí dvojí zdanění příjmů, pozn. red.). Ale jak mi řekla moje náměstkyně pro daně Alena Schillerová, to podle zákona nemůžu. Nikdy jsem nic neudělal jako politik ve prospěch svých firem. Můj vstup do politiky má na podnikání Agrofertu jen negativní dopad.

Na jeho výsledcích to zatím nebylo moc vidět. Ale když tvrdíte, že pořad Reportéři o vás informuje lživě, podal jste nějakou stížnost, žádal jste o opravu?

Řekl jsem o nich, že jsou zkorumpovaná pakáž. Korumpovat můžete i bez peněz, ideologicky, názorem. Korupce může být mimo jiné zneužívání postavení, překrucování spravedlnosti, falešné obvinění nebo úmyslné uvedení v omyl. Podle nich může publicistický pořad informace komentovat, hodnotit. Takže mohou užívat obrazných a expresivních vyjádření dle libosti. Podle mne se vyjadřují manipulativně a neplní povinnost informovat vyváženě a objektivně.

Pokud to však není lež, jen jiný názor, tak je to v pořádku, ne? Chcete zakazovat novinářům názory?

Zpracováváme na to analýzu a podáváme stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Už je toho dost. Z dvaceti reportáží jsme stížností reagovali na pět.

Celou záležitost ohledně výše vašeho příjmu odstartovalo anonymní trestní oznámení na vaše údajné krácení daně. Víte o tom, že by oznámení policie šetřila? Byl jste někde vypovídat, předkládal Agrofert nějaké dokumenty?

Ne, nevím o tom. Je to nesmysl. Daně platím řádně podle zákona.

Čeká vás podřízení se novému zákonu o střetu zájmů, takzvanému lex Babiš. Jako politik se budete muset zbavit svých firem. Jak jste daleko s jejich převáděním do svěřeneckého fondu, což jste sliboval do konce ledna?

Je to složitá operace, zbavit se takové obrovské firmy. Připravuje se to. Předpokládám, že do účinnosti zákona to stihnu. Zbavím se Agrofertu a firmy Synbiol, pod niž patří i můj investiční fond. Pak už se mě nikdy nebudete ptát na Agrofert, protože ho nebudu vlastnit. Ale absurditou zákona je, že pokud budu jako poslanec v opozici, mohu si firmy nechat. Lex Babiš nemá logiku, je protiústavní. Naši poslanci na něj možná podají ústavní stížnost.