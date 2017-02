Mužská antikoncepce má šanci, až výrobcům zajistí pravidelný příjem

„Velké farmaceutické firmy ztratily zájem o vývoj mužské antikoncepce,“ řekla americké CNBC Elaine Lissner, zakladatelka Parsemus Foundation. Její kalifornská nadace pomáhá financovat zdravotnický výzkum, který není schopen najít podporu širšího farmaceutického průmyslu.

Nedávno se objevily zprávy o jednom takovém přípravku. Jde o antikoncepční gel Vasalgel, který brání pohybu spermií v těle (psali jsme zde). Aplikuje se injekčně do chámovodů, stejným způsobem se jeho účinek dá zrušit, jde tedy o dočasnou metodu, která by měla zabránit početí. Projekt má za sebou úspěšné zkoušky na opicích, velkou podporu veřejnosti a v roce 2018 by se mohl začít testovat na lidech, pokud získá potřebná povolení. Zatím se ovšem nepodařilo do výzkumu zapojit farmaceutické firmy.

Jde o to, že nezapadá do „správných“ kolonek. Vasalgel je totiž dlouhodobý přípravek aplikovaný jednorázově. Podle Lissnerové jsou pro farmaceutické firmy daleko přitažlivější přípravky fungující na bázi denní nebo měsíční dávky, jako třeba pilulky. Znamenají pro ně totiž několik let průběžných finančních toků od uživatelů. Gel pro muže by tak mohl kanibalizovat trh s ženskou antikoncepcí, která se používá pravidelně.

Hormonální antikoncepce vede k depresím

Antikoncepce pro muže naráží i na další překážky. Podle jedné loňské studie má například hormonální antikoncepci u mužů nepříjemné vedlejší účinky, například sklon k depresím. Jeden účastník výzkumu spáchal sebevraždu - jakkoli se má za to, že to nebylo v souvislosti s testovaným lékem.

Ve fázi vývoje jsou v současnosti ještě další metody antikoncepce, například tablety Clean Sheets Pill či Gendarussa. První prášky blokují výron semene (a navíc tak mohou podle CNBC pomoci v šíření AIDS), druhý přípravek znemožňuje spermiím oplodnit vajíčko.

CNBC kontaktovala několik velkých výrobců léků ohledně jejich zájmu o mužskou antikoncepci. Buď ale nebyl přítomen nikdo, kdo by byl schopen se k problematice vyjádřit nebo to firmy odmítly komentovat.

Podle Maria Festina z oddělení reprodukčního zdraví a výzkumu Světové zdravotnické organizace má sice takový výzkum finance od soukromých dárců, ale jejich přísun je omezený. „Pokud se současné výzkumy ukážou jako efektivní a bezpečné a budou mít velkou naději na přijetí, bude to komerčně vidět. Než se ale dokončí, bude to nějakou dobu trvat,“ podotkl Festin.