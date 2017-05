Pizza nemá rohy. Patentovaná krabice Applu bude kulatá jako sídlo firmy

Apple nechce ve svém novém sídle v kalifornském Cupertinu nic přenechat náhodě. To platí i pro tvrzení, že hodlá zajistit pro zaměstnance svého Apple Parku co nejkřupavější pizzu. Pro přepravu pizz z restaurace do kanceláří v obrovské kruhové budově proto vyvinul šéf restaurace Apple-Park-Cafés Francesco Longoni speciální krabici na pizzu.