Krúpův finančník: Nejsme dobrá víla, nájezdnictví ale tvoří jen malou část

Arca Capital se svoje aktivity snaží postupně propojovat. Dosud byla mediálně známá především nájezdnickými aktivity svého majoritního vlastníka Pavola Krúpy. Spolumajitel firmy a její finanční ředitel Velič to chce změnit.

Arca v poslední době začíná přicházet s novými aktivitami - loni přikoupila výrobce minerálek Korunní, převzali jste dvě velké personální agentury, spustili jste elektronickou stravenkovou kartu Gusto, rozšiřujete maloobchodní řetězec Delia. Překáží vám při tom nálepka nájezdníků?

Články o nás se týkají hlavně nájezdnických aktivit, kterým se věnuje Pal’o Krúpa. Ty přitom pokrývají 10 až 15 procent aktivit skupiny Arca Capital. Arca nikdy neměla strategii být výsostně společností věnující se oportunistickému byznysu (profitování z problémů jiných firem, pozn. red.). Naši investiční partneři jsou renomované domácí a západoevropské bankovní a finanční instituce, snažíme se otevřít spolupráci v Pobaltí. Není to úplně ideální visačka.

Teď to vypadá, že vy děláte většinu byznysu Arca, zatímco Pavol Krúpa svou menší část zviditelňuje v médiích.

Byznys, který dělá Pavol je poměrně složitý právně i z pohledu kontaktů, těžší na identifikaci příležitostí. Byznys, který dělám já, se mi rodí pod rukama, a v Arca je do něj zapojeno víc lidí.

Jak tedy vypadá struktura vašeho byznysu?

Základem našich aktivit je finančnictví - především investiční fondy. Vedle toho děláme i retailové věci. Založili jsme nebankovní společnost Silverside, která na Slovensku poskytuje spotřebitelské úvěry, v Česku začne fungovat možná už na podzim. Máme pod kontrolou několik sítí investičních zprostředkovatelů a pojistných makléřů, dohromady je to v Česku a na Slovensku 3,5 až 4 tisíce lidí (sítě FG Financial Group, Salve, Deluvis, pozn. red.). Poskytujeme také on-line zprostředkování - převzali jsme platformu porovnej24.cz, netfinance.sk, hyperia.sk. Vedle toho vzniká platební instituce.

Jaké úmysly máte s platební institucí? Proč nezaložíte rovnou banku?

Je to prakticky malá banka, která neumí samostatně přijímat platby a poskytovat úvěry, ale umí dělat platební příkazy a obchody na finančním trhu. Neumí samostatně založit účet nebo termínovaný vklad - v tom musí spolupracovat s bankou. Přirozeným vyvrcholením finanční části skupiny Arca Capital je v budoucnu získat bankovní dům (Arca v minulosti projevila zájem o zaniklou Zuno banku nebo o vstup do dnes již zkrachovalé kampeličky WPB, pozn. red.). Zatím je to startup na Slovensku, vyvíjíme software, etablujeme tým lidí, o licenci teprve budeme žádat.

Rastislav Velič (44) ●Finanční ředitel skupiny Arca Capital, drží v ní 20procentní podíl. Největším podílníkem je Pavol Krúpa (40 %), dále Peter Kristofovič (30 %) a Henrich Kiš (10 %). ●Absolvent Ekonomické univerzity v Bratislavě, vystudoval účetnictví a audit. Ve skupině Arca Capital působí 17 let, má na starosti rozvoj realitního sektoru, finančnictví, akvizice, zřizování a řízení investičních fondů. ●Investiční skupina Arca Capital má vedle vlastních investičních aktivit a fondů podíl také v investiční společnosti Redside. Vlastní inkasní agenturu Blackside, poskytovatele spotřebitelských úvěrů Silverside, síť maloobchodu Delia či distribuční sítě finančních zprostředkovatelů. Koupila personální agentury McRoy a Wincott People, výrobce minerálek Ondrášovka a Korunní a buduje rekreační komplex Gothal v Liptovské Osadě na Žilinsku. Objem spravovaných skupin je podle Veliče 1,4 miliardy eur, za rok odhaduje zisk na 15 až 17 milionů eur.

Děláte také vymáhání retailových pohledávek. Jak velký je to pro vás byznys?

Máme inkasní agenturu Blackside - na Slovensku vlastníme pohledávky v nominální hodnotě 200 milionů eur nakoupených od bankovních domů a ve správě máme dalších 150 milionů eur. Blackside je aktivní také v Maďarsku, kam jsme vstoupili loni na podzim a jsme tam pětka nebo šestka. Do Česka jsme vstoupili v březnu a nedávno jsme získali balík pohledávek od jednoho českého bankovního domu.

Největší byznys Arca je ve správě investičních fondů. Do čeho investují?

Naše investiční skupina Redside, do které jsme vstoupili v roce 2014 a kterou spoluvlastníme s Rudolfem Vřešťálem, spravuje v podílových a investičních fondech aktiva v objemu 500 milionů eur. Jde o reality, investice v obnovitelných zdrojích, v hotelech. Jeden z fondů, Arca Opportunity, se věnuje spekulativnímu investování do podhodnocených aktiv - do dluhopisů, startupů. Vedle fondů bude tvořit podstatnou část našich aktivit také na development - na Slovensku připravujeme výstavbu řádově tisícovky bytů, především v Bratislavě.

V jaké fázi jsou vaše developerské aktivity?

V jednom případě už máme stavební povolení, jinde běží příprava projektů a získávání územních a stavebních rozhodnutí. V Bratislavě to budou projekty od 70 do 300 bytových jednotek. V Brně připravujeme projekt řádově 400 bytových jednotek. V Praze máme projekt Thunovská u italského velvyslanectví - v září by tam mohla začít rekonstrukce dvou historických bytových domů. U Prahy jsme aktivní v pozemkových projektech, koupili jsme několik hektarů pozemků, které chceme změnit na parcely pro individuální bytovou výstavbu. Máme rozběhnuté také projekty v turistickém ruchu.

Co máte na mysli? Přikoupíte něco do vašeho investičního fondu Nova Hotels, kde už jsou hotely Kempinski ve Vysokých Tatrách a Crownplaza v Bratislavě?

V Liptovské Osadě kousek od Donoval (mezi Velkou Fatrou a Nízkými Tatrami, pozn. red.) realizujeme turisticko-rekreační komplex Gothal. Stavíme tam penzion a šedesát rekreačních chatek, bude tam k dispozici 160 až 200 lůžek. Je to 36hektarový areál, zainvestovali jsme tam už řádově 30 milionů eur. Už rok tam je pro návštěvníky v provozu vodní svět s bazénem, wellness, posilovnou, lezeckou stěnou a golfovým trenažerem.

Co se týká hotelů, držíte také menšinový podíl v Holiday Inn v Brně. Jaké s ním máte záměry?

Je to spíš oportunistická aktivita - čtvrtinový podíl jsme zhruba před desíti lety koupili z České konsolidační agentury. Snažíme se s majoritním vlastníkem dohodnout, co s tím - buď on prodá, nebo to my ovládneme. Pochopitelně chceme vydělat, nejsme žádná dobrá víla.

V energetice, ve fondu Nova Green Energy, se zaměřujete na obnovitelné zdroje. Jaké byly poslední přírůstky?

Koupili jsme majoritní podíl v Bioenergy Topoľčany a Bardejov. Na Slovensku jsme pravděpodobně největší provozovatel obnovitelných zdrojů - máme solární a bioplynové elektrárny a elektrárny na biomasu, celkem 140 megawattů elektrického a tepelného výkonu. Máme firmy, které se nejen starají o naše elektrárny, ale současně zařizují také fakturaci za teplo, elektřinu, vodné a stočné, odvoz odpadu pro zadavatele - města Topoľčany a Bardejov. Počítáme, že jejich know-how využijeme v souvislosti s elektronickou fakturací, která se chystá ve veřejné správě.

Chci postavit lokální platební kartu

Loni jste koupili dvě personální agentury. Jak to zapadá do zbytku vašich aktivit?

Bylo to strategické rozhodnutí s ohledem na očekávaný budoucí vývoj zaměstnanosti. Z dlouhodobého pohledu bude celá střední Evropa zápasit s nedostatkem pracovní síly. Průmyslové firmy budou mít hlad po kvalifikované pracovní síle. V Česku a Slovensku působí řádově 1 200 personálních agentur, které zaměstnávají asi 300 tisíc agenturních zaměstnanců. V Beneluxu či ve Francii personální agentury vykrývají 25 až 30 procent zaměstnanců v průmyslu. V Česku a na Slovensku je to tedy zatím jen zlomek z necelých tří milionů lidí zaměstnaných v průmyslu.

Kolik agenturních zaměstnanců byste chtěli mít?

Aktuálně máme asi 12 tisíc lidí, což nás dělá největším agenturním zaměstnavatelem na československém trhu. Připravujeme akvizice několika dalších personálních agentur, které bychom chtěli završit v průběhu tohoto roku - ve finále by měly zaměstnávat 20 až 25 tisíc lidí. Děláme také najímání lidí - hledáme kmenové zaměstnance pro nás i naše partnery. Vzhledem k problémům se získáním pracovní síly u nás jsou naše agentury aktivní v náborech na Balkáně - Srbsku, Bulharsku, Rumunsku.

Angažujeme se také kolem usnadnění zaměstnávání Ukrajinců a doufáme, že politici to nakonec umožní. V souvislosti s personálními agenturami jsme na Slovensku koupili Auto Lamač - autosalon a servis aut Škoda. Agentury budou potřebovat ke svým aktivitám stovky aut a ta budou muset být někde servisovaná.

Nedávno přišla Arca s elektronickou stravenkou, Gusto kartou, a vstoupila do oblasti zaměstnaneckých benefitů. Jak to zapadá do strategie skupiny?

Je to první část většího konceptu. Za kartou, kterou můžete platit na platebním terminálu za obědy, je firma zpracovávající platební transakce. Karta stojí na platformě Card Net, která brzy bude plnohodnotnou alternativou k velkým firmám, co se zabývají karetními transakcemi na Slovensku, v Česku, ve střední Evropě. Okoukali jsme něco, co už běží v západní Evropě, kde státy mají národní debetní kartu. Rakušani mají Maestro, Německo EC Card, jen střední Evropa používá donekonečna Mastercard nebo Visa.

Jaký je v těch kartách rozdíl?

V poplatcích. Chci postavit lokální platební kartu, která by byla konkurencí nadnárodním hráčům na místní úrovni, a dokázali bychom snížit poplatek pro obchodníky za platbu kartou, a tím i zvýšit penetraci platebních terminálů v prodejnách. To souvisí s myšlenkou platební instituce. Naším cílem je klientům poskytovat spotřebitelské úvěry ne na účet bank, ale ve formě karty. Časem budeme žádat o licenci, aby se mohlo jednat o regulérní platební kartu.

Vlastní karetní systém je dost ambiciózní projekt. Bude mít vaše know-how ve zpracování transakcí případně alternativní využití?

Na stejné platformě také připravujeme věrnostní systémy pro naši maloobchodní síť Delia a další obchodní partnery. V případě potřeby budeme schopni rozběhnout i distribuci sociálních dávek prostřednictvím karet, o což jste se pokoušeli i v Česku (projekt sociální karta za ministra práce Jaromíra Drábka, pozn. red.). Při zachování pravidel na ochranu osobních údajů budeme schopni analyzovat data o spotřebitelském chování, aby mohli naši obchodní partneři lépe zacílit marketingovou kampaň.

V Bratislavě a okolí provozujete síť 28 maloobchodních prodejen s potravinami Delia, kterou přivádíte i do Česka a chcete ji dále rozšiřovat pomocí franšíz. Jaký smysl má pro Arcu budovat tuto síť?

Na Slovensku už máme obrat 10 milionů eur a pro mě to už teď znamená provozní nulu. Vystřídají se tam dva miliony platících zákazníků, někteří se vracejí. Můžeme je oslovit s dodatečnými produkty skupiny Arca Capital - spotřebitelské úvěry, pojištění, na Slovensku máme vlastního alternativního dodavatele energií, připravujeme koncept virtuálního mobilního operátora. Do prodejního řetězce zároveň můžeme umístit své produkty - Korunní a Ondrášovku. Ambicí je vlastnit na Slovensku 70 prodejen a dalších 100 až 150 franšíz. V Česku několik stovek franšíz, desítky prodejen vlastnit.

Arca se věnuje také startupům. Můžete některý vypíchnout?

Dva roky vyvíjíme ve spolupráci s komorou všeobecných lékařů software Virtuální ordinace praktického lékaře. Půjde o systém pro administrativu lékařů, součástí bude i aplikace do mobilu. Každou chvíli by to mohlo být připravené, očekáváme, že elektronizace zdravotnictví na Slovensku odstartuje příští rok. Chystáme se také na development.