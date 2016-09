Arriva chystá další komerční linky, Brno spojí s Přerovem a Olomoucí

Mezi Olomoucí a Brnem budou jezdit autobusy desetkrát denně ve všední den, zastaví ještě v Prostějově, navíc budou zastavovat v Olomouci ještě u Fakultní nemocnice. V Brně budou končit i začínat na autobusovém nádraží Zvonařka. Nová linka z Přerova do Brna zastaví ještě v Kroměříži, jezdit bude každým směrem sedmkrát denně.

„Chceme zavést standard, na který nejsou cestující na těchto trasách zatím zvyklí na železnici ani v autobusech,“ řekl Jiří Nálevka z Arrivy k novým linkám. Na linky nasadí úplně nové autobusy MAN se zásuvkami na dobíjení nebo automatem s možností koupit si teplé i studené nápoje nebo drobné občerstvení.

Vstupu na trasu bude konkurencí především pro vlaky Českých drah a v případě Olomouce také pro autobusy RegioJetu, které mezi těmito městy nabízí nejvíce spojení. Firma už na jaře spustila pod svoji značkou Arriva Express linku z Prahy do Teplic.

Zajímavé bude sledovat, co se nyní stane s cenami: když Arriva na jaře vstoupila na trasu do Teplic, ceny výrazně spadly. České dráhy nabízí nejlevnější jízdenky z Olomouce do Brna za 95 korun, z Přerova za 99 korun. Ceník Arriva zatím nezveřejnila.