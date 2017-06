Arriva škrtá část spojů. Dotovaným vlakům ČD nelze konkurovat, říká

Vyplývá to z oznámení Správy železniční dopravní cesty o pravidelné změně jízdního řádu, která nastane v neděli 11. června. Arriva měla od 12. června až do září jezdit každý den z Prahy do Nové Pece, nakonec zůstane stejně jako dosud pouze u provozu o víkendech.

Plány Arrivě změnily České dráhy a Jihočeský kraj. Ten objednal u státního dopravce prodloužení ministerstvem dopravy placeného expresu z Prahy přes Český Krumlov až do Nového Údolí. „Nedá se konkurovat vlaku, na jehož ztráty se doplácí z veřejných zdrojů a jede před námi,“ řekl šéf Arrivy v Česku Daniel Adamka.

Se změnou jízdního řádu bude dopravce nově zastavovat ještě ve Veselí nad Lužnicí.

Arriva vlaky současně couvají z plánu jezdit přes léto každý den dvakrát denně z Prahy do Nitry přes Vlárský průsmyk, dvakrát bude jezdit jen v pátek a v neděli. A to i přesto, že si linku pochvaluje. „Poslední týdny se na trase dostáváme do zisku, musíme často jezdit ve zdvojené soupravě,“ říká Adamka.

Arriva zrušení dalšího chystaného vlaku vysvětluje právě tím, že nemá dostatek souprav pro případné zálohy. V provozu má pět dieselových vlaků řady 845, původně plánovala i pořízení šesté, ale kvůli škrtům linky do Nové Pece nakonec nákup odložila. Dál provozuje spěšné vlaky z Prahy do Benešova, u nich přes léto částečně omezí provoz.