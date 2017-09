Elektřiny se nebojíme, hlásí české autofirmy. Investují do elektromobilů

Švédská automobilka Volvo před časem oznámila, že od roku 2019 budou všechna její vyráběná auta plně nebo částečně elektrická - automobilka bude vyrábět elektromobily nebo hybridní auta a spalovacím motorům dá sbohem.

Auta na elektřinu jsou teď v autoprůmyslu tématem číslo jedna a na trend reagují čeští subdodavatelé i stát. Na oblast elektromobility se v posledních dvou letech čím dál výrazněji orientuje také agentura CzechInvest.

Změny, které nové odvětví přináší, totiž vedle automobilového průmyslu zasahují i do dalších důležitých oblastí, jako jsou informační a komunikační technologie, elektronika a elektrotechnika, zprostředkovaně i do energetiky a nanotechnologií.

„Z toho důvodu vyjednáváme s řadou potenciálních investorů ze všech oblastí technologických proudů, které stojí za změnami v oblasti automotive, ať už jde o lithium-iontové baterie, jejich klíčové komponenty a vhodné elektrorozvody, samořídicí auta či úspory paliv,“ říká mluvčí CzechInvestu Petra Menclová. Podle ní se to zpravidla týká výrobních projektů, které však mají velký výzkumně-vývojový podíl - jde totiž o nové trendy, pro které dosud nejsou vybudovány výrobní kapacity.

Investice připlují na sever Moravy či Pardubic

V březnu vstoupil na český trh výrobce startovacích lithium-iontových baterií do elektromobilů, společnost A123 Systems. Investice, která má dosáhnout 815 milionů korun, je podle agentury největší, kterou se loni podařilo zprostředkovat v Moravskoslezském kraji. Firma se sídlem v USA chce do tří let zaměstnat 150 lidí, převážně vysoce kvalifikované techniky a inženýry.

Nový závod na výrobu elektrolytů do baterií pro elektromobily chce letos v Pardubicích začít budovat také japonská firma Central Glass. Práci by v ní mělo najít až 50 lidí (více čtěte zde).

Novému trendu se začínají svou výrobu přizpůsobovat i stávající tuzemští dodavatelé. Olomoucká společnost Koyo Bearings, která vyrábí jehličková a válečková ložiska a kladky pro automobilový a strojírenský průmysl, vyvíjí ložiska do elektromobilů, která začne příští rok dodávat do modelu Jaguar I-Pace. A podíl této produkce chce dál navyšovat. Firma má v současné době asi 30procentní podíl zákazníků, kterým dodává součástky do převodovek a spojek pro dieselové motory.

„Pozorně sledujeme problematiku ohledně emisních limitů a případného zániku osobních aut s dieselovými motory, ale připravujeme se spíše na ústup spalovacích motorů jako celku. Zaměřujeme se také na větší diverzifikaci produkce mimo automobilový průmysl, kdy postupně navyšujeme náš podíl ve strojírenství,“ uvedl odborný asistent ředitele společnosti Tomáš Roček.

Podle Miroslava Konvaliny ze Sdružení automobilového průmyslu budou mít tuzemští dodavatelé automobilek dostatek času na to, aby přizpůsobili svůj stávající výrobní program novým trendům. „Ty přicházejí postupně, nedějí se ze dne na den. Nevím o žádné velké firmě, která by měla tak úzký výrobní program, aby se novinkám nedokázala přizpůsobit,“ vysvětlil Konvalina.

Podle něj teď tuzemské dodavatele trápí spíš to, že narážejí na limity dostupné pracovní síly i svojí výrobní kapacity. To potvrzuje Mojmír Čapka ze společnosti Brisk, která vyrábí svíčky a snímače do aut. Snímače dodává do aut se spalovacími motory nebo do elektromobilů pro německou Deutsche Post. „Poptávka je teď enormní, jedeme na tři směny,“ řekl Čapka.

Elektromobily prorazí, ale až v delším horizontu

Podle některých odhadů by okolo roku 2040 mohla být až polovina aut čistě elektrických a nahradí spalovací motory. Člen automobilové expertní skupiny PwC Vojtěch Opleštil nicméně připomíná, že rozšíření elektromobilů je stále hodně nízké a během několika příštích let nebude pro české dodavatele představovat žádné ohrožení.

Podle Pavla Romana ze společnosti Robert Bosch, která patří k největším výrobcům komponentů do aut, jsou stále konkurenceschopné i moderní naftové motory. „Spolu s ostatními řešeními pohonů na bázi benzinu, plynu, hybridu nebo elektřiny zůstává nafta součástí řešení mobility budoucnosti. Například naftové technologie významně přispívají svým dílem ke snižování emisí u fleetů (vozových parků),“ říká.

Český průmysl teď zažívá mimořádně dobré časy a významně se na tom podílí právě automobilový průmysl. Automobilky a související odvětví přispěly v červenci k růstu výroby o 17,1 procenta. Hodnota nových zakázek vzrostla meziročně o 5,4 procenta.

