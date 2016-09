Dejte lidem 10 tisíc za sešrotování auta, žádají automobilky. Stát váhá

Odměna za vyřazení starého vozu bez povinnosti vyměnit ho za nový se objevila v jednom z návrhů ministerstva průmyslu a obchodu na omlazení vozového parku v Česku. Plán už začala projednávat vláda. Zatímco materiál neuvádí přesnou částku za „šrotovné“, automobilky už přišly s konkrétním návrhem: 10 tisíc za každé ekologicky zlikvidované auto.

„Abychom dostali přestárlé vozy ze silnic, dvorů a parkovišť, a současně zlepšili bezpečnost provozu, životní prostředí a ovzduší v našich městech, je třeba, aby stát podpořil odběr a likvidaci těchto starých vozů. Jde především o desítky let staré automobily bez katalyzátorů, kterých je v České republice stále zhruba jeden milion kusů,“ řekl tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Podle ředitele sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu Zdenka Petzla by příspěvek měl být hrazen ze Státního fondu životního prostředí. „Do něj se v posledních letech vybraly miliardy korun za registrace vozů Euro 0 až Euro 2 a tyto prostředky by měly být zpětně využity pro motoristy,“ dodal Petzl. Stát chce povinnost platit za registrace rozšířit i na auta vyšších emisních tříd.

Jen loni za převody podle údajů ministerstva životního prostředí stát vybral 387 milionů korun. Ministerstvo životního prostředí se ale na návrh automobilek nedívá příliš optimisticky. Ročně se u nás zlikviduje kolem 100 tisíc aut s emisní třídou Euro1 a Euro0.

„Roční náklady by pak při navrhovaném šrotovném 10 000 Kč činily přes miliardu korun, efektivita jejich vynaložení by však byla stěží obhajitelná. Podle našich údajů lidé likvidují přestárlá auta už v současné době sami i bez podobných příspěvků,“ řekla mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Stát si nechal u agentury STEM provést i průzkum, zda by příspěvek mezi 3až 10 tisíci korunami motivoval majitele k vyřazení ojetiny z registru vozidel. Pro byla jen desetina oslovených. „Navíc by u takového příspěvku na sešrotování starého vozidla nebylo ničím zajištěno, že by si žadatel nekoupil opětovně ojetinu s vysokými emisemi,“ dodala Roubíčková.

Podle Petzla ale nelze očekávat, že člověk provozující vozidlo starší 20 let jej bude nahrazovat vozem novým, potažmo elektrickým. „V zájmu občanů České republiky vsak nepochybně je, aby průběžně docházelo k obměně na vozidla s lepší emisní třídou. Diskutované opatření tomu může výrazně napomoci, zejména v kategorii těch nejstarších vozidel s největšími dopady na životní prostředí,“ dodal.