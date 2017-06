Je Česko závislé na autech? Ekonomové připomínají Detroit nebo Nokii

Podle ekonoma Aleše Michla se nabízí přirovnání k Finsku a Nokii. „Nokia stejně jako ty naše automobilky taky měla super tržby a rostla. Jenomže Apple i Samsung ji začaly brát nejdříve marži a pak i celý trh,“ upozorňuje Michl.

Jaký dopad tedy mohou mít potíže automobilek či dokonce jejich případný konec na českou ekonomiku? „Na Nokii bylo nabalených tolik dodavatelů a služeb, že když šla dolů, poslala do tříleté recese i celou finskou ekonomiku,“ varuje ekonom.

Podle Davida Marka ze společnosti Deloitte je Česko jednou z nejvíce koncentrovaných ekonomik v Evropě. Na to existuje i speciální ukazatel – Hirschmanův index, který je součtem druhých mocnin podílů jednotlivých odvětví. V Evropě mají koncentrovanější ekonomiku jen Irsko a Lucembursko.

Autoprůmysl v Česku

„Vysoká koncentrace je rizikem. Pokud by přišla specifická krize, která by postihla odvětví, na které hodně spoléháme, byly by dopady na ekonomiku citelné. Jednoduše, české ekonomice by se mohlo stát to, co se stalo americkému Detroitu,“ říká Marek.

Detroit býval centrem amerického automobilového průmyslu. Krize tamějších automobilek vedla ke krachu města a velkému odlivu lidí.

Průmysl se mění s dobou

Aleš Michl tvrdí, že každé odvětví zažívá čas od času „kreativní destrukci“ a jednou to čeká i auta. „Prostě až se najede na nový pohon nebo se auta budou sdílet nebo se stane něco, co ani netušíme, tak ten průmysl s těmi klasickými auty půjde do háje a s ním i ekonomika,“ dodává.

Podle něj jde s takovým nebezpečím dělat jen to, aby stát nedával automobilovému průmyslu další investiční pobídky.

O extrémní závislosti na autech se v Česku mluvilo hodně při poslední hospodářské krizi. Tou nakonec místní automobilky prošly úspěšně bez větších problémů, předevší díky různým programům typu šrotovné v jiných zemích.