PŘEHLEDNĚ: Na papíře samé dobré zprávy, kdo však rozpočtové plány zaplatí?

Podle premiéra Bohuslava Sobotky jde v podstatě o výsledek zákonů, které tato vláda během svého funkčního období prosadila. Tedy o koaliční dárky voličům. Jedinou černou tečkou je, že i v časech rostoucí ekonomiky má na konci roku 2018 ve státní kase chybět 50 miliard korun.



Kdo dostane přidáno?

1. Důchodci

Babiš předpokládá, že stát v příštím roce vyplatí na důchodech o 21,6 miliardy korun více než letos. Průměrný penzista si díky tomu polepší o 4,2 procenta na 12,3 tisíce korun měsíčně. Podle sociálnědemokratického návrhu by se namísto růstu o spotřebitelskou inflaci a třetinu růstu reálných mezd valorizovalo o polovinu růstu reálných mezd a růst nákladů důchodců.

2. Státní zaměstnanci

Na zhruba stejnou částku jako přilepšení seniorům přijde erár navýšení platů státním zaměstnancům. Průměrný plat ve státní službě by měl vzrůst z letošních 28,8 tisíce korun na 31,4 tisíce v roce 2018. Už od letošního července by si měli zhruba o deset procent polepšit policisté a hasiči. Sloučením tarifních tabulek by si od stejného data přišli na víc i zaměstnanci v kultuře, ve zdravotnictví či sociálních službách. Vláda včera schválila, že by je měli na podzim následovat i učitelé. Jak uvedla ministryně školství Kateřina Valachová, ještě letos by se mezi ně mělo rozdělit 404 milionů korun navíc.

3. Nemocní a otcové

Na dávky nemocenského pojištění návrh vyčlenil 32,7 miliardy, tedy téměř o pětinu více než letos. Týká se to vyšší nemocenské při déle trvající nemoci, ale i takzvané otcovské dovolené, tedy placeného týdne volna po narození dítěte.

4. Armáda, věda, sport

Babišův návrh počítá s navýšením rozpočtu ministerstva obrany o 5,4 miliardy na 57,9 miliardy korun. Tím by se mělo Česko o něco přiblížit svému závazku vůči NATO – vynakládat na bezpečnost dvě procenta HDP.

V příštím roce by tak mělo na obranu jít 1,13 procenta výkonu tuzemské ekonomiky. Také výdaje na sport by měly vzrůst o jednu miliardu na sedm miliard korun.

Některá čísla však ministru financí nesedí. Návrh rozpočtu by měl třeba navýšit výdaje na vědu o půl miliardy korun. Vláda se však včera dohodla, že na vědu a výzkum pošle 36,2 miliardy korun, tedy o 3,5 miliardy více než letos. A ve Sněmově leží i další návrhy, které mohou státní rozpočet dále zatížit.

Kdo to všechno zaplatí?

A EET a kontrolní hlášení DPH

Babiš se pochlubil, že se mu od nástupu do vlády podařilo na daních vybrat o půl bilionu korun navíc. Díky zavedení EET a kontrolního hlášení DPH předpokládá, že se v příštím roce vybere o 69,5 miliardy více než letos. Šlo by o největší meziroční zlepšení v historii tohoto kabinetu.

B Růst ekonomiky

Za to, že může vláda rozdávat štědré dárky, vděčí ve velké míře rostoucí ekonomice. I když někteří ekonomové varují před přehřátím, ČNB předpokládá, že i v příštím roce hospodářství poroste o slušných 2,8 procenta.

C Deficit

Ministerstvo financí počítá s tím, že hospodaření státu na konci příštího roku skončí v minusu padesáti miliard korun. To je sice o deset miliard méně než letos, ale i tak si je stát bude muset půjčit. Kritika míří právě k tomu, že vláda ani v dobách ekonomického růstu nedokáže udržet rozpočet na uzdě. Místo aby tvořila rezervy, ze kterých by byla schopná „nakopnout“ ekonomiku v době, až se jí přestane dařit, zvyšuje výdaje, kde může.