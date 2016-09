Bakala se v Pařížské trápí. Zbavuje se značek a prodává i další majetek

Luxusní byznys v Pařížské ulici v Praze – nejvýznamnější z aktiv, jež zbývají bývalému majiteli OKD Zdeňku Bakalovi – je v pohybu. Bakalova firma LBM se zbavuje tří luxusních značek. Pravda, jiné nově nabírá. Ale léta se jí nedaří. Podle zdrojů z trhu by se Bakala LBM rád zbavil, ale nemá kupce.

Obchody La Perla s luxusním prádlem či klenotnictví Boucheron vrací Bakalova LBM do rukou Vladana Hájka, který jí je před pěti lety prodával a otevřel jí tak dveře do Pařížské. Hájek bude prodávat i mobily Vertu, které přijdou až na 300 tisíc za kus. LBM butik Vertu zavřela, licenci pro střední Evropu získal Hájek.

Firma LBM Bakalovi od začátku existence prodělala 700 milionů korun. Vzdala expanzi do sousedních zemí a počet tuzemských obchodů jí klesl z původních 28 na 16. Šéfové však zůstávají v klidu, hlavně proto, že se ztráta snižuje. „V portfoliu LBM zůstává, co je profitabilní, co má potenciál,“ říká ředitelka Zuzana Řezníčková.

Obří výprodeje

LBM se chce zaměřit hlavně na luxusní módu a hodinky. Řezníčková, jež úklid vede, je už pátým šéfem LBM za posledních pět let. „Čeká se ode mě finální uspořádání firmy. Usadit ji, vyladit, co v portfoliu má zůstat, co přidat,“ vysvětluje. Letos LBM opustila tři značky, podle Řezníčkové se možná ještě zbaví jedné či dvou.

První krok, který po svém nástupu loni v prosinci udělala, byl obří výprodej módního zboží se slevou 30 až 80 procent. Tím v Pařížské udělala zlou krev – movití Češi se zásobili a konkurenční obchodníci s luxusem v Praze to pocítili na tržbách. „Nebyla jsem ráda, že to dělám, ale byl to jednorázový krok, součást naší strategie,“ říká Řezníčková. Slibuje, že už se to nebude opakovat.

Místo butiků věnovaných jedné značce teď LBM staví spíš finančně méně náročné „multibrandové“ obchody. Nově nabídne zboží od francouzských módních domů Saint Laurent a Givenchy, španělské Balenciagy či od britské návrhářky Vivienne Westwood. K jistotám v LBM patří švýcarské hodinky Audemars Piguet či hodinky Zenith, které si oblíbili Číňané. U módy se osvědčila Botega Veneta, boduje u asijské klientely, Salvatore Ferragamo a Ermenegildo Zegna.

LBM prochází očistou už tři roky. Firma, na niž od začátku dohlíží Bakalova manželka Michaela, od vzniku nezažila zisk. Dřív mívala 28 butiků s více než 30 značkami. Zbylo jen 16 prodejen v Pařížské. I plány na expanzi do zahraničí LBM vzdala, stáhla se z Maďarska. „Chceme se soustředit na Prahu,“ říká Řezníčková. „Věřím, že máme schopnost změnami projít úspěšně. Mám dobrý pocit,“ dodává. Letošní výsledek však odhadovat nechce.

Turistů z Ruska a Číny ubylo

LBM doplácí na propad luxusního trhu, který způsobilo předloňské oslabení rublu a úprk ruských turistů z Evropy. Kvůli strachu z terorismu ubývá i Číňanů.

Podle výroční zprávy za rok 2015 má LBM kromě ztrát také přes půl miliardy dluhů. Jen Bakalovi či jeho firmám dluží 276 milionů. „Pan Bakala má dlouhodobou strategii, dává mu smysl do toho dávat peníze,“ tvrdí Řezníčková.

Lidé z Bakalova okolí se shodují, že kdyby našel bývalý uhlobaron pro LBM kupce, rád by z luxusu vycouval. „Podobně by asi docela rád pustil i svůj realitní byznys na severní Moravě,“ říká zdroj blízký rodině Bakalových.

Majetek na prodej

Už měsíce je na prodej i firma GreenGas či podíl v ukrajinských dolech a zpracovateli rudy Ferrexpo, jež Bakala stále vlastní napůl s Peterem Kadasem, maďarským finančníkem, s nímž v roce 2004 kupoval OKD.

Na prodej všech zmiňovaných majetků však není vhodná doba – luxusní trh v Praze celkově nezažívá dobré období. Pozemky a budovy, jež na Ostravsku a Karvinsku Bakala kontroluje přes nizozemskou firmu Asental, by mohly kupovat hlavně obce či kraj pro různé rozvojové aktivity. Jenomže platit dnes z veřejných rozpočtů Bakalovi je politicky mimořádně ožehavé.



Atraktivitu Ferrexpa snižuje fakt, že leží v nepokoji zmítané části Ukrajiny. A plynárenský trh, na němž působí GreenGas, je nestabilní a nevypočitatelný.

Z řady oborů by Bakala rád vycouval, jedno však prodávat nechce – vydavatelství Economia s Hospodářskými novinami, týdeníkem Respekt či zpravodajským serverem Aktuálně.cz.



Přitom na rozdíl od LBM či pozemků na Karvinsku se o Economii zajímá hned několik mediálních hráčů, včetně čínských spolumajitelů vydavatelství Empresa Media Jaromíra Soukupa. „Bakala a hlavně jeho paní ale prodávat nechtějí,“ shodují se informované zdroje z trhu i Bakalova okolí.

Podnikatel prý nehodlá pustit mediální byznys za méně než půldruhé miliardy korun. Lidé z mediální branže tvrdí, že má hodnotu sotva třetinovou. Bakala ale Economii považuje za „atomový kufřík,“ který pomáhá zbrzdit útok politiků či konkurentů na jeho oslabené firmy. S cenou zatím uhnout nehodlá, protože o prodej nestojí.