Bank of America přesune kvůli brexitu evropskou základnu do Dublinu

16:41 , aktualizováno 16:41

Americká bankovní dvojka Bank of America přesune svou základnu pro služby klientům v zemích Evropské unie po odchodu Británie z bloku do Dublinu. Společnost to sdělila v páteční zprávě. Bank of America je první bankou z Wall Street, která si jako náhradu za Londýn zvolila irskou metropoli, uvedla agentura Reuters.