Češi kvůli EET žalovali už na 1900 hospod. Návštěvnost ale neklesá

12:30 , aktualizováno 12:30

Restauratéři a hoteliéři odeslali do systému EET do čtvrtka 29. prosince, tedy za téměř měsíc fungování evidence tržeb, zhruba 73,7 milionu účtenek. Finanční správa zároveň eviduje zhruba 1 900 oznámení o nevydání účtenky. Vyplývá to z informací na internetových stránkách k EET a z informací od Finanční správy.