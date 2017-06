Rasistické, urážlivé k ženám. Bernard provokuje a opět sklízí kritiku

„Snažíme se humorným způsobem odlehčit téma pin-up a ukázat lidem, že by se na svět měli dívat s větší dávkou nadhledu,“ vysvětlil pivovar svůj nejnovější reklamní počin. Stojí za ním reklamní agentura Butterflies & Hurricanes.

Nejde o ojedinělý výstřelek, ale o reakci na kritiku, která se táhne za několika jeho kampaněmi na rotující pípu. Ta umožňuje hospodským z jednoho výčepního kohoutu střídat pivní speciály, aby hosté postupně ochutnali všechny chutě.

Začalo to už před lety, kdy tento svůj projekt začal pivovar z Humpolce lokálně propagovat pomocí takzvaných pin-up dívek - tedy obrázků, které se masově rozšířily v pop kultuře a symbolizují sexuální symboly. Jednou z nejznámějších pin-up girl byla Marylin Monroe.

V kampani pivovaru každý pivní speciál symbolizovala jiná dívka v retro stylu. Kritiku si Bernard vyslechl už ve chvíli, kdy vizuály umístil na Facebook. Feministky, ale nejen je, zvedla ze židle zejména reklama na černou 12°, reprezentovanou polonahou černoškou. „Od té doby se potýkáme s útoky od různých genderových a feministických skupin, které nás a naši kampaň kritizují, často dost nevybíravým způsobem,“ sdělil mluvčí Zdeněk Mikulášek.

Vizuály s ženami s tmavou barvou pleti na černou dvanáctku nebo černou lavinu pobouřily a vysloužily si přívlastky „rasistické“ a „sexistické“.

Kritika neutichla ani letos, když v květnu pivovar spustil další podporu své rotující pípy a své „pivní víly“ umístil na billboardy. Nyní kvůli negativním ohlasům mění hlavy žen za tvář majitele Stanislava Bernarda, který se na řidiče směje jako černoch nebo transvestita. Ani tyto svérázné reklamy na „pivo s koulema“ či s bujarým afrem kritiky neukonejšily.

„Oceňujeme, že jste přistoupil na to, aby Váš obličej byl zobrazen na billboardech. Ovšem tím, že hlava žen byla vyměněna za Vaší, došlo naopak k tomu, že ženské tělo se stalo ještě více anonymním objektem. Udělal jste si legraci ze sebe, ale zároveň jste ponížil ženy. Přes zřejmě dobrý úmysl zůstává nová verze kampaně sexistická a uráží řadu lidí,“ napsala Stanislavu Bernardovi Stínová rada pro reklamu spolu s dalšími jednotlivci a organizacemi. Podotýkají, že vyobrazení polonahých žen nesouvisí s produktem a žádají stažení billboardů.

„Kampaň pivovaru Bernard je do určité míry kontroverzní. No a co? Je to reklama na pivo. Neřeším, jestli se mi nápad líbí či nelíbí, ale reklama je od toho, aby zaujala. To se Bernardu rozhodně podařilo, a že reklama pracuje s určitou mírou nadsázky, je její přirozený princip,“ hodnotí kampaň Ondřej Obluk, ředitel tuzemské pobočky reklamní agentury Ogilvy & Mather.

„Reklamy, které nedostatek nápadu nahrazují nahým ženským tělem, jsou bezpochyby sexistické a trapné, tady ale nevidím jediný důvod, proč by měla někoho urážet. Navíc kůži na trh nese pan Bernard, který propůjčil reklamě svoji tvář, nikoliv feministky. Jestli je kampaň uráží, mohou pít jinou značku piva,“ dodal.

Přijde vám reklamní kampaň nevhodná?