Reklama musí od dálnic, neporušuje ale stát zákon? Odpoví hosté Rozstřelu

15:44 , aktualizováno 15:44

Billboardy u dálnic a silnic I. třídy musí zmizet do středy, přesto české dálnice nadále lemují reklamní poutače, které nezřídka zdobí česká standarta. Marek Pavlas ze Svazu provozovatelů venkovní reklamy tvrdí, že stát svým nařízením omezuje podnikání. Co na to říká dopravní expert Jiří Landa? Oba přijali pozvání do Rozstřelu, který odvysíláme v úterý živě ve 12:30.