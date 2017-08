Začíná válka kryptoměn, bitcoin hájí před konkurenty výsadní pozici

Bitcoin už není to, co býval. Nyní existuje bitcoin a bitcoin cash. Nejznámější kryptoměna se v úterý rozdělila kvůli nespokojenosti části těžařů s navrhovanými technologickými změnami digitální měny. Bitcoinu navíc začíná růst konkurence, do popředí se totiž tlačí další virtuální platidla.