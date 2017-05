Němci chtějí zrušit papírové jízdenky na vlak, nahradí je mobil v kapse

Nový šéf Deutsche Bahn (DB) Richard Lutz v rozhovoru pro Bild am Sonntag uvedl, že chce postupně papírové lístky zcela zrušit a nahradit je digitálními. Ty by si lidé nemuseli kupovat ani dopředu: podle mobilního telefonu by dopravce poznal, že cestující nastoupil a později vystoupil. A podle ujeté vzdálenosti by mu naúčtoval cenu jízdného. „Nebudou potřeba už žádné papírové jízdenky,“ řekl Lutz.

Revoluční návrh je zatím na začátku, DB neřekly, kdy by měly papírové jízdenky skončit. Podle Lutze se tomuto cíli budou každým rokem více přibližovat. Ušetřené peníze za náklady na prodej jízdenek chce firma využít k investicím do větší bezpečnosti.

Technologický vývoj výrazně mění způsoby placení a rezervace během cestování. Na letištích například výrazně ubylo vytištěných palubních vstupenek, stačí jen ten uložený v telefonu.

U českých soukromníků je už většina lístků digitální

Elektronické jízdenky jsou dnes už u železničních dopravců v Česku běžné. U soukromých dopravců tvoří jízdenka v mobilu či mailu přes padesát procent všech prodaných lístků. Firma tím šetří nejen za papír, ale hlavně za personál pro jejich vydávání. Cestující se nemusí často ani nijak prokazovat, systém ví, zda je na dané místo zakoupená jízdenka nebo ne.

Podle mluvčího Českých drah Radka Joklíka bude proces rušení papírových jízdenek postupný. „Ne každý zákazník elektronické technologie ovládá a bude je umět využívat. Obecně jde ale o velké téma železnice. České dráhy tento trend vnímají a jdou mu naproti,“ řekl Joklík.

ČD nechtějí říct, kolik procent cestujících jezdí na lístky koupené přes web. Státnímu dopravci v prodejích elektronických jízdního dokladů pomáhá i mobilní aplikace Můj vlak pro chytré telefony nebo zavedení nového způsobu placení ČD Kredit.