Baterie prudce zlevňují. Elektrická auta budou brzy levnější než benzinová

18:07 , aktualizováno 18:07

Auta poháněná bateriemi by již brzy mohla být levnější než běžné benzinové vozy. Řidiči by tak získali okamžitou úsporu. Důvodem je prudký pokles cen baterií do elektrických vozů. Vyplývá to z průzkumu Bloomberg New Energy Finance.