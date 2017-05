Automobilka BMW zastavila kvůli problémům s dodavatelem výrobu v Lipsku

Problémy má jeden z italských dodavatelů součástek pro technologii řízení. Mluvčí BMW listu řekl, že automobilka zastavila v Lipsku výrobu v pátek a zřejmě bude muset již dnes také snížit výrobu v závodech v Číně a JAR. Minulý týden byla na dva dny omezena také výroba v závodě v Mnichově, dodal Focus.

Přerušení výroby by mohlo stát BMW denně desítky milionů eur, upozornil Focus. Neoznačil však zdroj svých informací, napsala agentura Reuters.

Agentura DPA dodala, že mluvčí na její dotaz nedokázal říct, kdy by mohl být problém odstraněn. Firma doufá, že by to mohlo být již v úterý.

BMW tento měsíc uvedla, že její čistý zisk v prvním čtvrtletí vzrostl o 31 procent na 2,15 miliardy eur (56,8 miliardy Kč). Tržby stouply o 12 procent na 23,5 miliardy eur a prodej aut o 5,3 procenta na rekordních 587.237 vozů.