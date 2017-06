Boom aut na baterie táhne Čína. V Česku hybridy překonaly plyn

Čína loni předstihla USA jako největší odbytiště elektrovozidel. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA). „Čína je globálním lídrem elektrifikace dopravy,“ tvrdí studie IEA. Upozorňuje také na fakt, že v Číně je už dvě stě milionů elektrokol a tři sta tisíc autobusů na baterie.

Podle studie se loni prodalo 750 tisíc různých typů elektromobilů, ve statistice jsou přitom čisté elektromobily i plug-in hybridy, tedy vozy, které si vystačí zcela bez klasického spalovacího motoru. Největší podíl na trhu mají elektroauta v Norsku, kde loni tvořily 29 procent všech prodejů.

Trh s elektroauty je podle studie na počátku masového rozšíření: do roku 2020 by počet elektromobilů mohl stoupnout až na dvacet milionů, o pět let později až na sedmdesát milionů. Současně s nárůstem počtu elektrovozidel přibývá po světě výrazně i možností veřejného nabíjení.

V celkových statistikách jsou elektromobily ale stále spíše statistickou chybou: loni se podle statistik mezinárodní organizace OICA vyrobilo 72 milionů aut, elektromobilů se prodalo 750 tisíc. Přesáhly tak jedno procento podílu trhu.

Zajímavý vývoj je i na českém trhu, zejména v kategorii hybridů. V dubnu a květnu jejich nové registrace přesáhly počty nových registrovaných aut na stlačený zemní plyn. Za rok jejich prodeje stouply více než dvojnásobně.

České statistiky nerozlišují, zda se jedná o hybrid bez možnosti dobíjení ze zásuvky nebo plug-in hybrid.