Méně Evropy, více kořalky. Brexit zvýšil odbyt skotským palírnám

Sektor se těšil z mírného nárůstu už od začátku roku, ale raketový vzestup nastal od července. Britská libra ztratila proti euru devět procent, proti dolaru dokonce 15 procent. Pokles libry zlevnil vývoz ze země a z toho profitují i skotské palírny.

Už v období od ledna do června 2016 se podle údajů Svazu skotské whisky (SWA) prodalo 533 milionů lahví tr adičního skotského nápoje. To je o 3,1 procenta více než ve stejném období loni. Exploze objednávek ale nastala v červenci. Příkladem může být nově založená palírna Glasgow Distillery Company, které od července stoupl počet předobjednávek o 300 procent. „Překvapilo nás to, vyprodali jsme již všechny zásoby,“ sdělil Figaru ředitel palírny Liam Hughes.

V dnešním propojeném světě ale zdaleka není jisté, že devalvace libry přinese Skotům jen samá pozitiva. Hughes například nakupuje sudy ve Spojených státech a náklady mu po brexitu stouply o 20 procent. „Co na jedné straně vydělám, na druhé prodělám. Nakonec si nejsem jistý, jestli se pokles libry na mém podnikání projeví pozitivně,“ řekl.

Podle ředitele SWA Davida Frosta by vývoz whisky měl stoupat i v příštích letech. Neskrývá ale obavy z nejistoty, kterou přináší brexit a nejasná budoucnost obchodních vztahů mezi Spojeným královstvím, Evropskou unií a jinými zeměmi. SWA chce tlačit na britskou vládu, aby do situace co nejdříve vnesla světlo a zavedla opatření k podpoře lokálních producentů.

Hlavními zahraničními odběrateli skotské whisky jsou Spojené státy a Francie.