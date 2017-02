VIDEO: Nadšenec opravil sovětský tank a prodal ho na portálu eBay

„Tak trochu z legrace jsem ho nabídl ke koupi na portálu eBay. Byl jsem přesvědčený, že inzerát odstraní, protože technicky jde o funkční válečný stroj,“ popsal nadšenec do vojenské techniky Joe. Portál by měl správně nabídku smazat, protože sám zakazuje prodej zbraní, jenomže to neudělal.



Poté, co nabídku zhlédly tisíce lidí, Brit svůj tank prodal za 30 tisíc liber. Bojový stroj koupily britské ozbrojené síly.

Joe vyrůstal na farmě, avšak místo toho, aby šel v rodinných šlépějích, vybral si práci mechanika. Několik let už sbírá a opravuje vojenská vozidla, dohromady dal třeba rozbitý terénní vůz Land Rover. Svůj nejcennější kousek, sovětský tank T54/ Typ 69 získal jako nepojízdné vozidlo s nefunkčním motorem a chybějícím pásem.

„Koupil jsem ho, aniž bych věděl, že někdy ještě může fungovat, ale podařilo se mi spravit a nasadit pásy a rozběhnout motor, přestože jsem s tím měl zpočátku problémy,“ popsal. Našel si prý na internetu manuál v ruštině, ale protože neumí jazyk, zkoušel to podle obrázků metodou pokus-omyl.

Tank pochází z Iráku. Jde o model sovětského T-54, který se však vyráběl od roku 1958 v Číně s typovým označením 69.