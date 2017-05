British Airways ruší všechny lety z Londýna, potýká se s výpadky systému

British Airways se cestujícím omluvily a ujistily, že pracují na tom, aby problém odstranily co nejdříve. Zatím není jasné, kolik letů je postiženo. Na londýnském letišti Heathrow hlásí cestující dlouhé fronty a zpožděné lety, poznamenala agentura AP a připomněla, že tisíce Britů vyrazily na cesty, aby si užily prodloužený sváteční víkend.

Zpoždění jsou hlášena na navazujících spojích mezi Gatwickem a Římem, Cagliarim, Stockholmem, Malagou a Prahou.

Podle webu Letiště Václava Havla byl zpožděn zhruba o hodinu jeden let do Prahy a dvě letadla v české metropoli vyčkávají na povolení k odletu. „Předpokládáme, že je to způsobeno tou situací v Londýně. Podle našeho dispečinku u nás k žádnému výpadku nedošlo,“ řekla mluvčí pražského letiště Marika Janoušková.