Konec růžové daně: dámská i pánská holítka už stojí v britském Tesku stejně

Začátkem loňského roku publikovaly The Times studii, která mnohým ženám opět potvrdila to, na co běžně narážely v obchodech: stovky totožných produktů jsou v dámské verzi (která se často liší jen barvou) dražší než v pánské.

Celkem u v podstatě totožných, ale jinak naceněných produktů, spočítal britský list rozdíl v průměru 37 procent v neprospěch dámských verzí. Ve studii newyorského spotřebitelského úřadu, publikované o měsíc dříve, vyšel rozdíl tamních cen dokonce o 42 procent v neprospěch žen. Studie zároveň upozorňuje, že disproporce začíná už v dětství - dražší jsou i hračky v dívčím provedení.

Proč to tak je, obchodníci většinou důvěryhodně nezdůvodňují. Pravděpodobně je to většinou marketingový trik, který předpokládá, že část zákaznic si je zkrátka ochotna za dámskou verzi připlatit.

Kupovat modré nebo podepsat petici

Zákaznicím se tak nabízely dvě možné reakce, jak zvláštní cenovou nesrovnalost překonat: buď si začít kupovat produkty v levnější barvě, a tím tak ušetřit a zároveň tak snížit poptávku po drahé růžové, která by se měla promítnout do cenotvorby. Tuto cestu například doporučuje text US News.

Vzhledem k tomu, že některé výrobky se přeci jen liší (mají například jinou vůni), to ale nemusí být vždy řešení, které není na úkor spotřebitelských preferencí. Když se k tomu přidala frustrace některých žen z kontroverzní daně z tamponů a statistickému faktu, že vydělávají méně než muži, dostalo se v britském případě větší publicity druhé variantě: peticím a mediálním protestům proti cenové politice obchodníků.

Pro situaci se vžil již dříve používaný termín „pink tax“, tedy v překladu „růžová daň“ či volněji „růžová přirážka“. Vznikla například on-line petice podepsaná více než 40 tisíci lidmi, která tlačila na výrobce Boots, aby své naceňování změnil.

A dílčí úspěch se poměrně brzy dostavil. Jak informoval The Guardian, Boots se zavázal ke snížení cen u dvou výrobků zmíněných v petici - holítek a očního krému - a totéž doporučil obchodníkům, kterým zboží dodává. Následně Evropská unie a britská vláda slíbily dlouho požadované zrušení daně z tamponů (psali jsme zde).

Tesco: Pánských se prodá víc, tak byly levnější

Na stranu nespokojených spotřebitelek se přidala labouristická poslankyně Paula Sheriffová, která začala poté, co se vláda odmítla růžovou daní zabývat, vyvíjet tlak na největšího britského obchodníka Tesco.

Nyní - přibližně po roce od chvíle, kdy se pink tax stala v Británii propíraným tématem - i díky poslankyni padl jeden z největších symbolů celé kampaně. Tesco od Nového roku srovnalo ceny jednorázových dvoubřitých holítek. Zatímco růžové stálo 20 pencí za kus (6 korun a 20 haléřů), pánské bylo jen za 10 pencí.

„Na základě vnitřního přezkumu a debat s dodavateli jsme se rozhodli vyřešit rozdíl mezi cenou dámských a pánských jednorázových dvoubřitých holítek,“ oznámila poslankyni a zároveň redakci Guardianu manažerka řetězce Kari Danielsová s tím, že cena se upraví směrem dolů - obě verze tedy budou stát 10 pencí za kus.

Odpovědnost za to, že by Tesco zákaznice růžovým trikem naschvál bralo na hůl, ale ředitelka balených produktů odmítla. „V případě dvoubřitých holítek byl rozdíl způsoben tím, že pánské verze jsou vyráběny a prodávány ve výrazně větším množství, což snižuje cenu, kterou za ně dodavatelům platíme,“ hájila cenotvorbu řetězce Danielsová.