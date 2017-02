Budapešť i Malaga. Ryanair v Praze zatopí konkurenci, přidá 5 nových linek

„V Praze porosteme v zimě o 110 procent, budeme tu mít přes milion cestujících,“ řekl k tomu na tiskové konferenci šéf marketingu Ryanairu Kenny Jacobs.

Po již dříve oznámeném spojení do Barcelony (denně), Madridu (denně) a Krakova (2x týdně) firma ve středu přišla s oznámením dalších linek do Budapešti (5x týdně), Boloni (3x týdně), Edinburghu (3x týdně), Eindhovenu (denně) a Malagy (2x týdně). Linka do Liverpoolu bude oproti původním plánům létat celý rok. Firma současně navýší i na zimu počty letů do Londýna na dva denně.

Pro cestující z Prahy by se tak měl opakovat scénář z jiných linek, kde po vstupu další konkurence výrazně klesly ceny.

„Je tu potenciál na další růst, podíl nízkonákladových dopravců je v Praze jen 34 procent. Všechny nízkonákladové destinace vidí Česko jako místo, kde lze dál expandovat. Očekáváme, že ceny letenek půjdou velmi dolů,“ dodal Jacobs, podle kterého jsou v ČR ceny vyšší, než by mohly být.

Vstup Ryanairu na další linky je špatnou zprávou především pro České aerolinie, ty jsou dosud jediným dopravcem na trasách například do Budapešti či Boloni. S výjimkou Malagy a Barcelony a již dříve oznámeného sicilského Trapani ale zatím Ryanair příliš nerozšiřuje nabídku přímořských destinací pro české klienty.

To může souviset i s tím, že 80 % cestujících na linkách do/z Prahy jsou zahraniční návštěvníci. Ryanair věří, že novými linkami dál podpoří cestovní ruch v Česku a rozvoj turistiky v oblastech mimo Prahu.

I na zimu zůstanou v Praze bázovaná dvě letadla Ryanairu, nové linky budou obsluhovat stroje z jiných základen firmy. Firma bude nabízet týdně z Prahy 83 letů a mít celkem 14 linek.