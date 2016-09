Košík nikdo nechce. Americká firma se marně snaží prodat kuriózní budovu

Z dálky viditelná atrakce pro turisty i fotografy vznikla v roce 1997 za 32 milionů dolarů (dnešních asi 770 milionů korun). Na seznam nemovitostí nabízených k prodeji se budova s proplétanou fasádou a uchy na střeše dostala před 18 měsíci za zhruba 7,5 milionu dolarů.

Ale přestože byla cena mezitím snížena na zhruba pět milionů dolarů, zatím se „košík“ neprodal, napsal zpravodajský server News.com.au.

A to přesto, že ti, kdo v budově dosud pracovali, tvrdí, že navzdory originálnímu vnějšku je vnitřek s plochou 54 000 čtverečních metrů naprosto normální - a rozhodně se v něm člověk necítí jako v košíku.

Společnost Longaberger vznikla v 70. letech minulého století a na vrcholu své slávy dosahoval její prodej miliardy dolarů. Ovšem v roce 2012 klesl objem prodeje na 100 milionů dolarů, což zaměstnance donutilo přestěhovat se ze speciální kancelářské budovy do samotné továrny stojící nedaleko.

Podle newyorského realitního makléře Brendona DeSimona problém budovy nespočívá jen v jejím vzhledu, ale především v jejím umístění. „Bude potřeba najít speciálního kupce, který bude ochotný jít do této lokace,“ řekl DeSimone. „Leží trochu moc stranou, mimo Columbus. Pro kteroukoli společnost z Columbusu by to bylo příliš z ruky,“ dodal.