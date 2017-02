Budvar vybírá nového šéfa, investuje miliardy a bojuje se zákonem

Podniková hospoda národního podniku Budějovický Budvar je mimo provoz. Interiér výčepu si po dvaceti letech vyžádal obnovu. Podobně je na tom celý pivovar, který právě prochází množstvím nelehkých změn.

Největším zásahem do chodu podniku je bezesporu hledání nového šéfa po dlouholetém řediteli Jiřím Bočkovi, který na podzim ze zdravotních důvodů rezignoval. Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení skončil ve středu, vítězný kandidát by měl být znám na přelomu února a března. Konečné slovo bude mít ministr zemědělství Marian Jurečka, favority mu však předvybere komise.

Do té podle informací MF DNES vedle Bočka patří někdejší ředitel České spořitelny Pavel Kysilka, šéf Exportní garanční a pojišťovací společnosti Jan Procházka, rektor Vysoké školy chemicko-technologické Karel Melzoch a náměstek ministra zemědělství Zdeněk Adamec.

Mezi kandidáty bude zřejmě ekonomický ředitel Budvaru Petr Žáček, který je od ledna pověřen řízením celého pivovaru. On sám to sice potvrdit nechce, na druhou stranu svůj zájem ani důrazně nevyvrací. „Všechno je možné,“ říká.

Větší šanci mají lidé z Budvaru

V branži se vedou debaty o tom, že větší šance by mohli mít lidé zevnitř Budvaru než pivovarníci zvenčí. „Věřím, že se i z mých kolegů někdo další přihlásí,“ dodává Žáček, aniž chce kohokoliv jmenovat.

Spekuluje se o obchodním řediteli Robertu Chrtovi, případně výrobně-technickém řediteli Adamu Brožovi. V úvahu přichází rovněž člen dozorčí rady a jmenovec pověřeného ředitele Jaromír Žáček, který má manažerské zkušenosti ze svého dřívějšího působení v Plzeňském Prazdroji. „Zvažuji to,“ odpověděl Chrt na dotaz MF DNES, Jaromír Žáček už dříve odmítl potvrdit či vyvrátit svůj případný zájem Lidovým novinám.

Ačkoliv to vypadá, že dočasného šéfa Petra Žáčka probíhající hledání generálního ředitele nijak zvlášť nevzrušuje, v jednu chvíli určitou nervozitu přizná. To, když začne mluvit o výsledcích za minulý rok.

„Uvědomuji si, že hospodářské výsledky za loňský rok půjdou do velké míry za mnou,“ říká Žáček. Budvar sice oficiálně vede teprve od ledna, z pozice ekonomického ředitele ho však kvůli Bočkově nemoci řídil minimálně od poloviny roku 2016.

Pokud by pivovar skončil pod očekáváním, padlo by to především na jeho hlavu. To se však podle Žáčka nejspíš nestane, protože obchodní výsledky za loňský rok jsou opět rekordní, což dává předpoklad i k solidnímu výsledku hospodaření.

Historická investice

Stavební jeřáby, které Žáčkovi při rozhovoru s MF DNES kmitají za oknem za zády, jsou symbolem další proměny, kterou Budvar prochází. V sousedství výrobního areálu vzniká nové distribuční a logistické centrum, na které naváže instalace nové stáčecí linky, zvýšení kapacity varny a ležáckých sklepů.

Historicky nejvyšší investice Budvaru v souhrnné hodnotě dvou miliard korun má navýšit výrobu a pokrýt neuspokojenou poptávku po budějovickem pivu. Od roku 2021 by se tak výstav Budvaru měl postupně zvedat na více než dva miliony hektolitrů, čímž by začal šlapat na paty tuzemské pivovarnické trojce ze skupiny Heineken.

Ačkoliv s výstavbou mají aktuálně v Budvaru nejvíce práce, na vedení mnohem více doléhá úplně jiné téma. Podobně jako státní úřady a další státní podniky, i Budvar musí od loňského léta zveřejňovat veškeré kontrakty v registru smluv. Za porušení povinnosti zatím nic nehrozí, od letošního července však každá nezveřejněná smlouva bude zneplatněná.

Budvar to podle Žáčka značně znevýhodňuje vůči konkurenci, která tak získává detailní přehled o tom, co se v pivovaru děje. Podnik to už konkrétně pocítil v okamžiku, kdy se rozhodl posílit své postavení v balkánských zemích.

„Zveřejnili jsme velkou objednávku pivního skla. Konkurence si to dokázala spojit s tím, že chceme vybavit tamní hospody,“ popisuje Žáček. Tamní restauratéři podle něj vzápětí začali dostávat od konkurence výhodnější nabídky.

Registr prospívá konkurentům

Na skutečnosti, že by Budvar do zákona o registru smluv zahrnut být neměl, panuje obecná shoda. I obhájci zákona uznávají, že k tomu není důvod. „Budvar je anomálie. Jde o jediný podnik tohoto typu, který je zřízen samostatným zákonem. Je to komerční firma a není to strategický podnik. Dává tedy smysl, aby na něj platila výjimka,“ říká Michal Blaha, zakladatel serveru Hlídač smluv, který monitoruje registr a vložené smlouvy převádí do uživatelsky přívětivější podoby.

Ministr Jurečka proto inicioval krátce po vstupu zákona v platnost novelu, jejímž jediným cílem bylo Budvar z působnosti registru smluv vyjmout. Jenže namísto aby poslanci jednoduše na návrh kývli a Budvar od povinnosti oprostili, začali se předhánět v návrzích, koho všeho by se povinnost ještě neměla týkat.

Aktuálně je tak předloženo 32 pozměňovacích návrhů. Blaha varuje, že by se s takovým množstvím výjimek mohl zákon stát zcela bezzubým. „Budvar považuji opravdu za výjimečnost. Ostatní firmy, pokud hospodaří se státním majetkem, by měly smlouvy zveřejňovat,“ říká Blaha.

Budvaru jde momentálně o čas. Pokud poslanci podnik kvůli vyostřené atmosféře ve Sněmovně do června z registru nevyjmou, nezveřejněné smlouvy pivovaru pozbudou platnosti.