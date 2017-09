Festival Burning Man začal jako anarchie, dnes je to velký byznys

Organizátoři totiž odhadují, že se zde každoročně protočí 45 milionů dolarů.



Festivalu se účastní i společenská smetánka, jako Puff Daddy, Katy Perry nebo Paris Hilton. Za posledních 30 let, kdy se festival pořádá, utratili umělci i miliardáři tisíce dolarů za dopravu, jídlo či ušití kožichů ze šedesátých let, aby se mohli k dekorovanému dárcovskému hospodářství připojit.



Návštěvníci zde totiž stráví více než týden bez reklam, marketingu a jakéhokoliv prodeje. Vše, co budou k životu potřebovat, mohou zdarma dostat od ostatních. Nejedná se o klasickou směnu. Očekává se ale, že každý něčím přispěje. Ať už prací nebo surovinami.

Burning Man 2016, zdroj: Youtube, Dj Tuncay Isgel:



Kostýmy za tisíce dolarů

Ale za to, aby se návštěvníci festivalu odlišili od ostatních, jsou schopni utratit nemalé peníze. Ceny kostýmů se zcela běžně pohybují v řádech tisícovek dolarů. „Jsem jednou z těch, co raději utratí peníze za zážitky, než hmotné věci,“ říká třiatřicetiletá realitní agentka společnosti Tribeca, která si nakoupila kostýmy na celý týden za 10 tisíc dolarů.



Nancy Marcusová je módní stylistka, která si vytvořila jméno právě díky kostýmům, které již třetím rokem na festival Burning Man připravuje. Dlouholetá návštěvnice festivalu nejdříve pomáhala kolegům s přípravou jejich kostýmů a později si uvědomila, že by v tomto oboru mohla podnikat. Ceny jejích kostýmů se pohybují od 1 000 dolarů za pár kusů až po 10 tisíc dolarů za celkovou sérii oděvů, která může obsahovat až 20 kousků.



Podle propočtů stojí účast na festivalu v průměru 1 500 dolarů, včetně letenky, která vychází na zhruba na 425 dolarů. Zbytek peněz zahrnuje náklady na výrobu kostýmu, stravování na celý týden a zboží, které si lidé budou na festivalu směňovat.

Když už jste ale na místě, žádné peníze potřebovat nebudete. Vše je obchodováno bez nich. Je libo mojito při západu slunce? Nebo půjčovnu motocyklů? Vše se zde řídí podle pravidla - Mi casa su casa. (Můj dům je tvůj dům.)



V případě festivalu s „neobchodní“ duší se může 1 500 dolarů zdát jako spousta peněz, ale zhruba 70 tisícům lidí, kteří se festivalu pravidelně účastní, se při vytváření dočasného města v neúrodné poušti hodí každý dolar.

Kromě výměny zboží je Burning Man také plný sociálních služeb. Stovky workshopů, uměleckých děl a výtvarných zážitků jsou během celého týdne zdarma pro každého. Vaše zkušenosti nejsou svázány s vaší peněženkou, ale s tím, čím můžete do skupiny přispět.

Podle studie z Harvardu z roku 2016, většina mladých lidí ve věku od 18 do 29 let již nepodporuje tradiční kapitalismus. Zhruba 40 % letošních návštěvníků, kteří budou na festivalu poprvé, se tak může v Black Rock City inspirovat tím, jak by mohla vypadat postkapitalistická společnost.

Navzdory nedostatku hmatatelné měny nebo pohostinného prostředí, funguje DIY infrastruktura Black Rock City poměrně obstojně. Každé ráno se dokonce vydávají místní noviny a veřejná rozhlasová stanice vysílá svůj přenos. Dalo by se předpokládat, že festival Burning Man by mohl existovat jen ve vakuu. Black Rock City ale šlape jako hodinky celý týden. Tisíce dobrovolníků nabízejí svůj čas, energii a peníze, aby zajistily jeho provoz.

Lidé odjíždějí se společenským posunem v hodnotách

Dala by se tato kulturní anomálie překlopit do reálného světa? Odborníci se shodují na tom, že ne. Black Rock City není určeno k tomu, aby fungovalo navždy - a to je ten důvod. Ale i krátkodobý vliv Burning Man se promítá do mentality návštěvníků, kteří se vracejí zpátky domů do „předvoleného světa“.

Z historie festivalu Festival Burning Man (Hořící muž) se koná od roku 1986. Jeho zakladatelem byl Larry Harvey, který při letním slunovratu téhož roku spálil na pláži Baker Beach v San Francisku obří dřevěnou sochu muže se psem. Harvey chtěl symbolicky zakončit minulou etapu svého života, ve které jej opustila přítelkyně. Akce přilákala spoustu lidí, a proto se od té doby začala pořádat pravidelně. Po potížích s úřady se ale přestěhovala na dno vyschlého jezera v nevadské poušti. Cílem festivalu je lidem nabídnou dočasný prostor pro svobodné setkávání, sdílení zážitků a seberealizaci.

Spíše než parádní útěk zbohatlíků, kteří hledají divoký pouštní večírek, ukazuje nárůst popularity festivalu Burning Man na větší společenský posun v hodnotách.

Na festival se každoročně netěší jen jeho účastníci, ale i podnikatelé z širokého okolí. Mnoho návštěvníků ještě před vstupem na festival utratí nemalé peníze v místních hotelech, obchodech s potravinami a dalších místních firmách. Například v obchodě Reno Whole Foods běžně proběhne denně 3 500 transakcí, ale v době kolem festivalu se jejich průměrný počet navýší na 5 500.

Pro obchod je to každoročně velká událost a už dva měsíce předem začínají jeho zaměstnanci plánovat zásobování. V období kolem festivalu obchod dokonce prodloužil pracovní dobu o dvě hodiny až do půlnoci a pozval si posily ze sesterských obchodů. „Až po osmi letech konečně víme, jak se na Burning Man připravit,“ říká zástupce obchodu.