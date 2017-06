Hlavně hladce a bez tendru. Česká Lípa chce nahrát dopravci BusLine

Největší autobusový dopravce v Libereckém kraji ukázal, jak mu záleží na tom udržet se bez soutěže v byznysu s veřejnou dotovanou dopravou. Společnost BusLine navrhla České Lípě, aby založily společný podnik, ve kterém by město mělo jen pětinu a zbytek BusLine. Znamenalo by to jediné: město by se vyhnulo povinné soutěži na provozovatele MHD, která by mohla přinést jiného dopravce i nižší ceny.

Od roku 2019 totiž nebude možné, aby kraje či města objednávaly služby dopravců, aniž by si je vysoutěžily. Se dvěma výjimkami: pokud nepůjde o firmu, kterou ovládají, nebo pokud nejde o zakázku větší než milion euro ročně nebo zadání pro dopravce s maximálně 23 autobusy.

Právě této možnosti BusLine využil: navrhl MHD vznik firmy, která bude mít 23 autobusů, i když dosud podle webových stránek firmy jich jezdí 25. Tím by šlo zakázku firmě zadat přímo. Mluvčí České Lípy Monika Bayerová ale tvrdí, že počet autobusů na webových stránkách firmy je nesprávný a je jich 24.

Zastupitelé měli na výběr tři varianty: kromě firmy s BusLinem ještě soutěž nebo založení vlastní firmy. Tuto možnost odmítli, na konci června budou hlasovat jen o prvních dvou možnostech.

Obchod za desítky milionů

Ročně Česká Lípa platí za MHD 38 milionů korun. Materiál zpracované společností Borge doporučuje zastupitelům jako nejlepší firmu s BusLinem. Například i tím, že u většiny nákladových položek má BusLine nižší náklady, i třeba v ceně nafty. Město to vysvětluje tím, že BusLine je velká firma a dokáže vyjednat lepší ceny.

„Varianta společného městského dopravního podniku by přinesla roční úsporu oproti současnému stavu, mohla by pružněji reagovat na trendy v dopravě a město Česká Lípa by mělo vyšší kontrolu nad nákladovostí provozu a hospodařením společnosti díky zastoupení v řídících orgánech,“ tvrdí místostarostka Alena Šafránková.

O skončení smlouvy se vědělo

Město o konci smlouvy s BusLine za dva roky ví dlouho, k soutěži se ale na rozdíl od jiných měst dosud neodhodlalo. „Soutěž se neodkládala, pracuje se na ní průběžně od března 2016,“ tvrdí Bayerová. Čím později by město soutěž vypsalo, tím je reálnější, že se ji nepodaří dokončit včas.

Podle dopravní odbornice Evy Kočové se město příklonem k variantě spolupráce se společností BusLine dobrovolně vzdává možnosti transparentního výběru budoucího dopravce. Upozorňuje navíc, že s dvacetiprocentním podílem město nebude mít šanci něco ovlivnit. Nápad se nelíbí ani opozici. Například zastupitel Tomáš Vlček považuje za skandální, že místostarostka překládá materiál tak, jak ho navrhl BusLine.

„Poměr podílů ve firmě podle mého znamená, že město se stane jen služkou soukromé akciovky, nebude mít vliv prakticky na nic a město ponese plnou tíhu zodpovědnosti,“ řekl Vlček. Je to jen snaha vyhnout se výběrovému řízení a současně ještě omezit počet autobusů,“ dodal Vlček.

Společnost BusLine na dotazy MF DNES neodpověděla. Mluvčí Nikola Bradíková uvedla, že „v současné době probíhají schvalovací procesy, do kterých společnost BusLine nijak nezasahuje.“