Čínská konkurence pro Airbus a Boeing. C919 poprvé vzlétl

Dlouho očekávaná událost je zatím jedním z mnoha kroků, aby se Comac mohl dostat mezi duo Airbus/Boeing. Přesto jde z pohledu letectví o zásadní událost, je to zatím největší čínské letadlo. Čína se netají tím, že by se chtěla stát lídrem ve světovém letectví.

Sedmdesát devět minut dlouhý let probíhal bez cestujících, na palubě bylo jen pět členů posádky. Let proběhl bez problémů a Comac ho označil za úspěšný. Firma, na rozdíl od Airbusu či Boeingu, umožnila například při testování stream s pohledem do kokpitu.

Celý plán má ale zatím mírné zpoždění: letadlo už je hotové od roku 2015, teprve v pátek ale poprvé vzlétlo.

Výrobce teď čeká náročná certifikace a schvalování u leteckých úřadů, které zabere několik let, pokud s ním chce prorazit i do zahraničí.

Letadlo není úplně čínské, velká část výbavy je od zahraničních výrobců, například od Honeywell nebo General Electric. Výroba druhého letadla už běží. Po dokončení šesti letadel a jejich testování se firma rozhodne, zda s nimi půjde do sériové výroby. Není totiž jasné, jak budou spolehlivé či jakou budou mít spotřebu.

Zájem o letadla je: dosud má Comac 570 objednávek od 23 kupců, většinou čínských dopravců nebo firem napojených na čínský kapitál. Výjimkou je 20 letadel pro General Electric.

Letadlo pro 168 cestujících je zhruba podobné velikosti jako Boeing 737-800 a Airbus A320, což jsou nejprodávanější letadla na světě.

Čína už s výrobou letadel zkušenosti má, Airbus je v Číně pro asijský trh montuje.