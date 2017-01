Do tří let budeme opět jedničkou, říká šéf Čedoku. Pomůže fúze s Poláky

Stál u raketového růstu Exim Tours jako obchodní ředitel, pak pracoval pět let právě pro Itaku. Jan Koláčný má od polských majitelů jasné zadaní – vrátit do tří let Čedok na post největší tuzemské cestovky.

Jan Koláčný (58) Do čela Čedoku se dostal na konci listopadu loňského roku, kdy dozorčí rada odvolala z postu předsedy představenstva Radka Drechslera. Vystudovaný právník působí v cestovním ruchu dlouho, stál například u velkého vzestupu Exim Tours. S polskou Itakou spolupracoval posledních pět let. Koláčný už působil v Čedoku od srpna jako zástupce Itaky, nakonec se stal i šéfem Čedoku.

V čem se liší polský a český trh se zájezdy?

Poláci už cestují více než Češi. Když se podíváte na data z polského trhu, počet lidí využívajících cestovku je už v Polsku mírně vyšší. Přitom tamější trh začal růst mnohem později než český. Češi začali cestovat hned po pádu komunismu, Poláci nejprve jezdili do zahraničí vydělávat. V Polsku trh stále roste, v Česku několik let stagnuje. A také platí, že v Polsku jsou zájezdy mírně levnější než u nás. A pokud se říká, že Češi jsou citliví na cenu zájezdu, u Poláků to platí ještě více.

Čím to je?

Především velkou konkurencí nízkonákladových leteckých dopravců, ta v Česku příliš není. Cestovky v nich mají konkurenci, lidé s lowcosty mohou letět sami a hledat si ubytování sami. Proto musí cestovky nabídnout takové služby a ceny, aby lidé neměli důvod letět s levnými aerolinkami na vlastní pěst. V Česku u zájezdů k moři zdaleka taková konkurence mezi aerolinkami není. I proto jsou zájezdy v Polsku trochu levnější.

Trend opouštění cestovek a přesun k individuální turistice je patrný i u nás, nebojíte se toho, že váš byznys „vymírá“?

Je to otázka některých skupin zákazníků, kteří si myslí, že ušetří. Někdy možná ano, většinou ne, nepočítají do toho čas, který hledání věnují. Velké skupiny klientů budou stále dávat přednost tomu, aby za ně dovolenou zařídil někdo jiný. Určitě nezmizí například rodiny s dětmi a další zákazníci, kteří zajištění dovolené prostě nechtějí věnovat tolik svého času. Spousta lidí chce, aby za ně dovolenou zařídil někdo jiný.

Česko-polské dovolenky Koupě Čedoku Itakou není jediným případem propojení českého a polského kapitálu v byznysu s dovolenými. Dlouhé roky spoluvlastnili polští investoři největšího on-line prodejce zájezdů v Česku Invia, loni ji koupil Rockaway Capital. Opačným směrem se vydala CK Alexandria, ta loni koupila sedmou největší polskou cestovku Net Holiday.

Trh se zájezdy v Česku dlouho stagnuje, jak chcete dosáhnout, abyste byli opět jedničkou?

Je to jednoznačně cesta navyšováním tržního podílu. Rozšiřujeme výrazně nabídku zájezdů, která v minulých letech u Čedoku spíše zaostávala oproti konkurenci. První novinky máme už v novém katalogu, nově začneme létat například na Egejskou riviéru v Turecku, kam se od nás dosud příliš nelétá. Na rozdíl od Polska.

V čem pro vás bude výhodné být ve spojení s největší polskou cestovkou?

Dostaneme se na jiné ceny zejména při nákupu ubytovacích kapacit. Itaka je větší, a tím se dostává na úplně jiné ceny. Dostaneme se i do hotelů, které se u nás zatím neprodávají. Poláky například překvapilo, že české cestovky jsou velmi konzervativní a v destinacích nabízejí stále stejné hotely, i když mezitím vyrostly jiné, nové a lepší. To je cesta, kterou chceme jít my. Musíme navýšit investice do marketingu, chceme také změnit vnímání některých destinací.

Jakých například?

Třeba letos bylo velkým hitem Bulharsko, ale lidé tam jezdili spíše do méně vybavených hotelů. Z Polska do Bulharska nejvíce lidí míří do čtyř- a pětihvězdičkových hotelů, rozdíly v ceně nejsou příliš velké. Velký potenciál vidíme například i v Albánii, která je u nás stále považována spíš za exotiku.

Češi letos váhali s nákupem dovolených kvůli obavám o bezpečnost, co čekáte od příští sezony?

Myslím, že by mohl nastat částečný návrat do Turecka a Egypta. Vidíme to už teď v předprodejích. Stále to nejsou čísla z nejlepších let, ale růst tam je. Myslím, že pokud se nestane nic, co by mělo ohrozit bezpečnost turistů, dost lidí se tam vrátí.

Proč si myslíte, že o ně najednou bude opět zájem?

Lidé jeli letos jinam, třeba do Itálie či Španělska. Za stejné peníze nebo i více dostali menší rozsah služeb, než na které byli zvyklí v Turecku či Egyptě. To je skupina zákazníků, která se může vrátit.

Budete s Itakou koordinovat například i dětské kluby? Stane se, že například animační programy poběží v polštině?

Ve většině klubových hotelů povedou program výhradně čeští animátoři. V několika hotelech budou kluby společné, ale vždy tam bude i česky mluvící personál. Hodně jsme investovali do nového konceptu Scooby Doo, koupili jsme licenci od Warner Bros., čímž se chceme hodně odlišit od konkurence. Navíc nám to otevře i dveře při jednání s hotely. Je to exkluzivní záležitost.

Přinese změna majitele Čedoku i nového dopravce na charterové lety z Prahy?

Zůstaneme u Travel Service. Itaka je ostatně přivedla i do Polska v době, kdy tam byl trh velmi rozkolísaný a charteroví dopravci krachovali. Myslím, že jde o oboustranně dobrou dlouhodobou spolupráci.

Čedok je univerzální cestovka, budete nějak omezovat některé typy zájezdů?

Chceme dál zůstat cestovkou pro široké spektrum lidí. Tento týden jsme rozhodli o nákupu dalších autobusů pro poznávací zájezdy a incoming, což je jasný důkaz, že chceme dál působit i v těchto oborech. Nepatrně chceme rozšířit i pobočkovou síť a zlepšit podmínky pro provizní prodejce. Na ty se v Čedoku dlouhodobě příliš nehledělo, teď prodejcům vyplácíme provize hned po prodání zájezdu. To u nás nikdo na trhu nedělá a věříme, že to může dál zvýšit prodeje.

Do Čedoku patřil dříve Eso Travel, který odkoupil původní majitel. Jaké plány máte se zájezdy za exotikou?

Trh zde prošel velkým úpadkem, chybí tu širokotrupé letadlo, které zde dříve měly České aerolinie. Létat do Karibiku s Boeingem 737 není zjevně nejlepší nápad, proto se trh výrazně zmenšil. Myslím, že hlavním cílem je získat na další zimu takové letadlo, které by umožnilo lety do exotiky bez mezipřistání. Travel Service ho na zimu letos má, ale v Česku nelétá, místo toho létá pro Itaku v Polsku.