Kolem Vítkovic krouží Číňané. Zajímají se i Poláci s Američany za zády

Podle informací MF DNES se o Vítkovice zajímá čínská skupina CEFC, která už v Česku investovala do několika firem. Čínský zájem potvrzuje i generální ředitel Vítkovic Libor Witassek. „Zájem o investování a o dceřiné firmy Vítkovic – nikoli o celé uskupení – mají různé skupiny investorů. Nejde jen o čínské investory, ale i o další. Objevil se zájemce také z Polska, za kterým ale stojí americký kapitál,“ řekl.

Podle zdrojů MF DNES má ale čínská CEFC zájem právě o převzetí celých Vítkovic. Na jejich koupi by se Číňané museli domluvit nejen s majoritním vlastníkem Janem Světlíkem, ale i s minoritním akcionářem, skupinou KKCG Karla Komárka. Dohoda by byla těžká, Komárek se Světlíkem jdou spíš proti sobě, než aby spolupracovali.

Změny ve vedení Vítkovice Machinery Group

Situaci ve Vítkovicích však neovlivňuje jen zájem z Číny, ale i změny ve vedení jednotlivých firem. Ty se rozběhly poté, co se část Vítkovic dostala pod tlak věřitelů, a stále pokračují. Ve středu zasáhly i společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM), jednu z opor skupiny, jež je dosud považovaná za zdravou. Ke konci listopadu loňského roku měla VHM podle informací MF DNES závazky po splatnosti přes 825 milionů korun.

Možná i proto ve středu rezignovalo celé vedení VHM. „Rezignovali lidé, kteří měli být tak jako tak odvoláni,“ vysvětlil to šéf Vítkovic Libor Witassek. Změny ve vedení VHM byly podle něj plánovány už dávno.

„Důvodem nespokojenosti mateřské firmy s dosavadním vedením VHM jsou pomalé změny, které neodpovídají strategii mateřských Vítkovic,“ dodává mluvčí Vítkovic Eva Kijonková, podle níž je cílem posílit finanční soběstačnost všech dcer. „Tyto záměry bude nyní prosazovat nové vedení.“

Představenstvo VHM, jež prošlo změnami už před dvěma měsíci, se nyní na rozdíl od výkonného managementu nemění. Odcházející manažeři však svou středeční hromadnou rezignaci vysvětlují jinak než Witassek.

„Celý tým podal rezignaci kvůli špatné finanční situaci firmy. Neustálé slibování světlých zítřků už na nás bylo moc. Měly být zajištěny úvěry, peníze, ale nic z toho se nestalo, úvěry nejsou,“ řekl MF DNES zdroj, dobře informovaný o situaci.

O velké části dřívějších manažerů Vítkovic se ale s respektem vyjadřoval málokdo. Na jejich nízkou profesionalitu poukazovali věřitelé bankrotujících vítkovických firem. Změna nastala většinou až po výměnách vedení, ke kterým došlo ve druhé polovině loňského roku.

„Spolupráce s bývalým vedením byla problematická,“ konstatoval při jednání věřitelského výboru Vítkovice Envi například zástupce Komerční banky. „Současné kroky dlužníka po výměně vedení firmy už vnímám pozitivně.“

Podle Iva Lazeckého, úspěšného krizového manažera, který ve Vítkovicích před časem pracoval, má svůj výrazný podíl na současném stavu i sám Jan Světlík. „Převzal veškeré rozhodování ve firmě, která už byla tak velká, že to nebylo v lidských silách. On je jako manažer lokomotiva, která za sebou táhne vagonky. Nedelegoval věci na manažery, chtěl všechno řídit. Manažeři zpohodlněli a čekali, co řekne Světlík na pondělní poradě,“ popsal jeden z důvodů vítkovického zmaru.

Vítkovice podle něj potřebují řez. „Oddělit perspektivní a neperspektivní firmy. Finančně se stabilizovat, třeba za cenu prodeje některých fabrik.“