Město dotuje venkov. Za vodoměr by se měl platit paušál, míní šéf vodáren

Bez takzvané dvousložkové ceny podle něj vodárny nedokáží udržet solidární cenu za kubík pitné vody pro všechny uživatele, kteří jsou k dané vodárně připojeni. Pro vodárny je rozdíl v nákladech ve městě a na venkově. „Naše společnost VAK HK obsluhuje 180 tisíc lidí a má 31 tisíc přípojek, z toho třetina – jedenáct tisíc – je na venkově. Náklady nám tam dělají 22 procent a příjmy jen dvě procenta,“ dává příklad.



Údržba trubek kvůli řidčímu osídlení vyjde dráž. „Je to spravedlivé – například k chataři teče voda daleko delším vodovodem než ostatním, přitom platí za kubík stejnou cenu. Podle našeho Sdružení by měla fixní složka činit 30 až 40 procent z ceny vodného a stočného,“ říká Barák. Dvousložkovou cenu dnes využívají provozovatelé vodohospodářských sítí na Karlovarsku, Českobudějovicku, v Hradci Králové nebo v Chrudimi. Ze zákona může pevná složka tvořit až patnáct procent ceny za vodu.



Paušály jsou ve zmíněných regionech nastavené v několika kategoriích, podle velikosti a průtoku vodoměru – ten může být v rodinném domku i v paneláku. Například u nejmenších vodoměrů pro dva až čtyři lidi se platí pevná složka 500 korun, celý panelák, kde je například 800 spotřebitelů, se dělí o pevnou složku devět tisíc korun. Zatímco v prvním případě spotřebitel, i když vodu neodebírá, platí řádově stokoruny, v druhém půjde o desetikorunu na hlavu.



Málo peněz na opravu trubek?

Podle Baráka dnes chybí vlastníků peníze na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Do obnovy vodárenského majetku v republice by podle propočtů SOVAK mělo jít dvacet miliard ročně, jde tam ale jen devět až jedenáct miliard, takže potrubí je leckde zanedbané. S argumentem, že zisky z vody v podobě dividend měly jít v první řadě do obnovy infrastruktury a ne zahraničním provozovatelům vodohospodářských sítí nesouhlasí (více o divideně pro Veolii čtěte zde).

„Zahraniční společnosti před lety vyhrály soutěž na provozování vodárenských sítí. Investice se jim teď vrací,“ tvrdí a připouští nevýhodnost některých smluv z devadesátých let.



Barák kromě toho kritizuje dotace na dešťovou vodu: „Je to gesto, které nic neřeší. Vody máme v Česku dost,“ říká. SOVAK vydal koncem května prohlášení, ve kterém program Dešťovka kritizuje (více čtěte zde). Vadí mu mimo jiné, že by se dešťová voda měla začít používat v domácnostech na splachování a vodárny by pak byly nuceny ji bezplatně vyčistit. Dnes se za vypouštění vody do kanalizace platí stočné a předpokládá se, že z domácnosti odteče jen tolik vody, kolik spotřebuje a zaplatí ve vodném.