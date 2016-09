VIDEO: Podívejte se, odkud se řídí doprava v tunelu Blanka

Zajištění bezpečnosti je v každém tunelu nesmírně důležité. Tunelovým komplexem Blanka projede denně 80 tisíc vozidel. „Extrém jsme zaznamenali zhruba v polovině července, kdy tunel v jeden den použilo okolo 94 tisíc vozidel,“ poznamenává Alexandr Butovič, projektant tunelu Blanka.

Dodává, že celkové přepravní výkony se oproti stavu před zprovozněním tunelu v Praze nenavýšily. „To znamená, že těch 80 tisíc vozidel se nám schovalo pod zem,“ říká.



Ke zlepšení dopravní situace ale nedošlo všude. V některých částech města doprava zhoustla a Praha 6 dokonce požaduje uzavření výjezdu z tunelu na Prašném mostě. „Je potřeba si uvědomit, že tunel Blanka, respektive Brusnický tunel, Dejvický a Bubenečský tunel jsou z dopravního hlediska pouze částí celkového systému komunikací a ten je potřeba dobudovat, teprve potom bude plnit tu svoji funkci tak, jak bylo předpokládáno,“ vysvětluje Butovič. Podle něj by uzavření výjezdu na Prašném mostě zkomplikovalo dopravu jinde.



Hlavně sledovat značení

Videoreportéra iDNES.cz zajímalo především to, jak se v tunelu zajišťuje bezpečnost. „Ze statistik vyplývá, že nehodovost v tunelech je čtyřikrát až pětkrát nižší než na komunikační povrchové síti,“ vypočítává Butovič.

V tunelu jsou nainstalována automatická zařízení, která detekují všechny mimořádné události. To může být třeba pohyb chodce, pomalu jedoucí vozidlo, překážka na vozovce či vozidlo v protisměru. Plynulost a bezpečnost dopravy totiž neovlivňují zdaleka jen nehody. „Třeba v 60 případech už došlo k zastavení vozidla z důvodu nedostatku pohonných hmot,“ poznamenává Butovič a ukazuje na desítky obrazovek před námi.



Operátor dopravy vidí na obrazovce přímo záběr z kamery a červená šipka mu ukáže místo, kde se mimořádná událost vyskytla. „Buď ten řídící systém reaguje sám a provádí nějaké úpravy automaticky, anebo umožňuje operátorovi, aby reagoval na tu konkrétní mimořádnou událost sám. Takže z hlediska bezpečnosti je v tunelu opravdu uděláno maximum,“ vysvětluje.



Reportéra také zajímalo, jak se zachovat v případě mimořádné události. „Primárně je velmi důležité sledovat dopravní značení,“ odpovídá. Značení řidiče navádí. Pokud se objeví červené kříže, je nutné zastavit a vyčkat na instrukce. Ty hlásí tunelový rozhlas. Dispečer dopravy má dokonce v rámci tunelů možnost vstupovat do vysílání Radiožurnálu, což je jediná stanice, jejíž signál je v komplexu vysílán.



„Pokud by došlo k vážnější události včetně požáru, je nezbytné co nejdříve opustit vozidlo a pomocí únikového výstupu odejít do chráněného prostoru,“ uzavírá vyprávění Butovič.