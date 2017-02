Do O2 Areny za 435 tisíc. Překupníci šponují ceny lístků na tenisové špičky

Kdo bude hrát Laver Cup Laver Cup má být obdobou golfového Ryder Cupu. Utkají se v něm během tří dní ve dvanácti zápasech zástupci šestičlenných týmů Evropy a zbytku světa. Nehrajícími kapitány budou Björn Borg a John McEnroe. První čtyři hráči obou týmů budou nominování po Wimbledonu na základě pozice v žebříčku ATP. Zbylé dva určí kapitáni na divokou kartu po US Open. Podle aktuálního žebříčku ATP by tak v současnosti za tým Evropy nastoupili Andy Murray, Novak Djokovič, Stan Wawrinka a Rafael Nadal. Za tým zbytku světa by hráli Milos Raonic, Kei Nishikori, Nick Kyrgios a John Sock. Vzhledem k tomu, že spolupořadatelem a propagátorem myšlenky je Roger Federer, počítá se s tím, že na turnaji nastoupí. Pokud se nekvalifikuje, tak na divokou kartu. Podobně by na tom - kvůli atraktivitě v domácím prostředí - mohl být Tomáš Berdych. Vzhledem k respektu Federera a Nadala, kteří formát prosazují, se neočekává, že by turnaj ve větší míře poskytl aktuální nešvar jiných reprezentačních akcí (Davis Cupu nebo olympiády). Tedy že by se nominované hvězdy z účasti omlouvaly. Více o Laver Cupu jsme psali zde.